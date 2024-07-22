Як відновити втрачене пенсійне посвідчення

Пенсіонер, який втратив посвідчення, має звернутися до сервісного центру ПФУ або особисто, або онлайн. Регулятор зазначив:

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  • При зверненні до сервісного центру пенсіонеру потрібно пред’явити паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення, до якої додати кольорове фото розміром 3х2,5 сантиметрів.
  • Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал електронних послуг Фонду, потрібно зайти в розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".
  • Якщо подавати заяву з мобільного застосунку "Пенсійний фонд", потрібно обрати вкладку "До ПФУ": розділ "Комунікації до ПФУ" – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Щоб подати заявку на отримання посвідчення через електронні сервіси Фонду, фізичним особам необхідно надати:

  • скановані копії паспорта;
  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • підпис (чорним чорнилом);
  • фотокартки.

Готове посвідчення видадуть людині у сервісному центрі ПФУ, який зазначений у заяві.