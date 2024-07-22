Як відновити втрачене пенсійне посвідчення

Пенсіонер, який втратив посвідчення, має звернутися до сервісного центру ПФУ або особисто, або онлайн. Регулятор зазначив:

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При зверненні до сервісного центру пенсіонеру потрібно пред’явити паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення, до якої додати кольорове фото розміром 3х2,5 сантиметрів.

Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал електронних послуг Фонду, потрібно зайти в розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

Якщо подавати заяву з мобільного застосунку "Пенсійний фонд", потрібно обрати вкладку "До ПФУ": розділ "Комунікації до ПФУ" – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Щоб подати заявку на отримання посвідчення через електронні сервіси Фонду, фізичним особам необхідно надати:

скановані копії паспорта;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

підпис (чорним чорнилом);

фотокартки.

Нагадаємо! Скановані копії повинні бути кольоровими та чіткими, збереженими у форматі JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайту, а назви файлів повинні відповідати типу відсканованого документа.

Готове посвідчення видадуть людині у сервісному центрі ПФУ, який зазначений у заяві.