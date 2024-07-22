Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение

Пенсионер, который потерял удостоверение, должен обратиться в сервисный центр ПФУ или лично, или онлайн. Регулятор отметил:

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При обращении в сервисный центр пенсионеру нужно предъявить паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения, к которому добавить цветное фото размером 3х2,5 сантиметров.

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через вебпортал электронных услуг Фонда, нужно зайти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Если подавать заявление с мобильного приложения "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Чтобы подать заявку на получение удостоверения через электронные сервисы Фонда, физическим лицам необходимо предоставить:

сканированные копии паспорта;

справки о присвоении идентификационного номера;

подпись (черными чернилами);

фотографии.

Напомним! Сканированные копии должны быть цветными и четкими, сохраненными в формате JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайта, а названия файлов должны соответствовать типу отсканированного документа.

Готовое удостоверение выдадут человеку в сервисном центре ПФУ, который указан в заявлении.