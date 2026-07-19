Пенсионерам разъяснили, когда придется менять удостоверения в 2026 году
Части украинских пенсионеров в 2026 году могут выдать новое пенсионное удостоверение. Речь идет не только о случаях утери или повреждения документа, но и о других ситуациях.
Когда необходимо заменить пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение также заменяют, когда человек переходит на другой вид пенсии, сообщили в ПФУ.
Новый документ оформляют только после подачи заявления пенсионером. Его могут перевыпустить в следующих случаях:
- если удостоверение утеряно;
- если документ поврежден или стал непригодным для использования;
- если человеку назначили другой вид пенсии, в частности после перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
При этом в ПФУ подчеркивают, что даже после перехода на пенсию по возрасту документом, подтверждающим статус человека с инвалидностью, остается выписка из решения экспертной комиссии. Ее замена не требуется.
Как оформить новое удостоверение
Подать заявление можно несколькими способами:
- Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда (необходимо иметь при себе паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и фотографию).
- Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ (необходимо загрузить скан-копии паспорта, идентификационного кода, фотографии и собственной подписи, выполненной черными чернилами).
- В мобильном приложении "Пенсионный фонд" (необходимо перейти в меню "В ПФУ", открыть раздел "Обращения в ПФУ" и выбрать пункт "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения").
После изготовления нового пенсионного удостоверения его электронная версия автоматически отобразится в приложении "Дія". Такой цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как и пластиковое пенсионное удостоверение.
Кстати, если украинец или украинка хочет обратиться в ПФУ, то для этого совсем не обязательно стоять в очередях и ждать возможности записаться. На веб-портале электронных услуг работает сервис "Запись на прием".
Если у человека изменились планы и обстоятельства, он может отменить свою запись. Следует также учесть, что на обработку определенных видов услуг (например, назначение государственных социальных выплат или пенсий) уйдет более 15 минут.