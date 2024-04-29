Пенсия без стажа: реально ли получить выплаты

Украинцы имеют возможность получать ежемесячное пособие вместо пенсии, если не получили достаточное количество стажа или не имеют его вовсе. Однако размер таких выплат достаточно скромный.

Что известно о временной государственной помощи

При достижении 65 лет, пенсионеры, которые вообще не наработали страховой стаж– могут претендовать на временную помощь государства. В то же время, кто приобрел неполный стаж– могут оформить временную государственную помощь уже в 63 года.

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По состоянию на 2024 год, размер выплат составляет 2 361 гривну ежемесячно. Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты.

Как оформить выплаты: список документов

Пенсионеру могут отказать в предоставлении выплат в случае, если у человека есть: незадекларированные доходы, значительные покупки и расходы, так и наличие более одного автомобиля и другое.

Для оформления выплат необходимо предоставить соответствующие документы в местный центр социальной защиты:

заявление;

удостоверение личности;

паспорт;

идентификационный код;

справка, что удостоверяет трудовой стаж;

право на доходы;

сведения об имущественном положении;

сведения о состоянии семьи (доходы этих членов семьи учтены в декларации).

Решение о назначении временной помощи принимается соответствующим органомв течение 10 календарных днейсо дня обращения.