Пенсия без стажа: реально ли получить выплаты

29 апреля 2024, 08:00
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Действие

Украинцы имеют возможность получать ежемесячное пособие вместо пенсии, если не получили достаточное количество стажа или не имеют его вовсе. Однако размер таких выплат достаточно скромный.

Что известно о временной государственной помощи

При достижении 65 лет, пенсионеры, которые вообще не наработали страховой стаж– могут претендовать на временную помощь государства. В то же время, кто приобрел неполный стаж– могут оформить временную государственную помощь уже в 63 года.

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По состоянию на 2024 год, размер выплат составляет 2 361 гривну ежемесячно. Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты.

Важно! Пенсионеру могут отказать в предоставлении выплат в случае, если у человека есть: незадекларированные доходы, значительные покупки и расходы, так и наличие более одного автомобиля и другое.

Как оформить выплаты: список документов

Для оформления выплат необходимо предоставить соответствующие документы в местный центр социальной защиты:

  • заявление;
  • удостоверение личности;
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка, что удостоверяет трудовой стаж;
  • право на доходы;
  • сведения об имущественном положении;
  • сведения о состоянии семьи (доходы этих членов семьи учтены в декларации).
Заметьте! Решение о назначении временной помощи принимается соответствующим органом в течение 10 календарных дней со дня обращения.
Автор: Катерина Добровольська