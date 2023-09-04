Какие пенсии получают учителя в 2023 году

Несмотря на то, что профессия учителя одна из важнейших, выплаты для этих специалистов до сих пор остаются на низком уровне. Однако в ней присутствуют и свои плюсы, работники этой сферы могут выйти на пенсию раньше.

Какую пенсию получают учителя

Размер пенсии регулируется в соответствии с суммой зарплаты, состоянием здоровья и страховым стажем приобретенного человеком. Если учитель получал высокую заработную плату, то и пенсия будет большой.

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На размер зарплаты влияет деятельность педагога, место работы и нагруженность. То есть, если учитель не только преподает предмет, но и является классным руководителем или организатором кружков, он получает больше средств.

Педагог, который имел зарплату 14 500 гривен, по состоянию на сейчас будет иметь минимум 5 699 гривен пенсии.

Размер пенсий в Украине

Минимальная возможная пенсия в Украине – 2 093 гривны для продолжающих работать лиц. Максимальная – 20 930 гривен.

Какие пенсионные выплаты получают украинцы:

0,6% пенсионеров имеют выплаты на сумму 1 227,80 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Когда учителя могут уйти на пенсию

Согласно нынешнему законодательству, работники украинских образовательных учреждений могут выйти на пенсию по выслуге лет после 60 лет. При получении нужного стажа в 55 лет такой работник имеет право пойти на заслуженный отдых раньше.

С 1 апреля 2023 года количество необходимого стажа для досрочного выхода на пенсию работников учебных заведений – 29 лет и 6 месяцев.