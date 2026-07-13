Пенсию назначат даже при стаже всего в один год: кто может получить выплаты

Пенсионные выплаты в Украине зависят, в частности, от страхового стажа. Бывают случаи, когда человек может получить пенсию даже при стаже в один год.

Кто может получить пенсию при наличии одного года стажа

Речь идет о пенсии по инвалидности, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Дело в том, что денежные выплаты назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Как это определяется? Необходимая продолжительность стажа зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Лицо, которому установлена I группа инвалидности, может получать пенсию при наличии всего 1 года стажа, если инвалидность была получена до 25 лет.

Если речь идет о II или III группе, то 1 год стажа позволяет получить пенсию, если инвалидность была установлена до 23 лет.

Размер пенсии по инвалидности зависит прежде всего от группы. То есть лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту, тогда как лица с инвалидностью II группы – 90% такой пенсии. Что касается III группы: им предусмотрено 50% пенсии.

То есть, если человек рано получил инвалидность, то может рассчитывать на пенсию даже с минимальным стажем. Но чем старше человек, тем выше требования к стажу.

Что еще известно о пенсиях по инвалидности

Напомним, что в июле пенсии по инвалидности не вырастут. Индексация таких выплат состоялась еще весной этого года.

В то же время украинцы с инвалидностью могут одновременно работать и получать пенсию. Также они имеют право на все социальные льготы.