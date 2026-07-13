Хто може отримати пенсію за умови одного року стажу
Йдеться про пенсію по інвалідності, про що зазначили у Пенсійному фонді.
Річ у тім, що грошові виплати призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Як це визначається? Необхідна тривалість стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено.
- Особа, якій встановили І групу інвалідності, може отримувати пенсію за наявності лише 1 року стажу, якщо інвалідність була отримана до 25 років.
- Якщо йдеться про ІІ чи ІІІ групу, то 1 рік стажу дозволяє отримати пенсію, якщо інвалідність встановили до 23 років.
Розмір пенсії по інвалідності залежить насамперед від групи. Тобто особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком, тоді як особи з інвалідністю II групи – 90% такої пенсії. Щодо III групи: їм передбачено 50% пенсії.
Тобто, якщо людина рано отримала інвалідність, то може розраховувати на пенсію навіть з мінімальним стажем. Але чим старшою є людина, тим більше є вимоги до стажу.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Що ще відомо про пенсії по інвалідності
Нагадаємо, що у липні пенсії по інвалідності не зростуть. Індексація таких виплат відбулась ще весною цього року.
Водночас українці з інвалідністю можуть одночасно працювати та отримувати пенсію. Також вони мають право на всі соціальні пільги.