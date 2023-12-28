Пенсия по инвалидности в Украине: на какие выплаты можно рассчитывать
Источник:ПФУ
Размеры инвалидных выплат напрямую зависят от возраста и обстоятельств, приведших к инвалидности лица. Тем не менее, правительство определило минимумы, меньше которых льготная пенсия быть не может.
Кто может получить пенсию по инвалидности
Выплата по инвалидности предоставляется гражданам, получившим определенные увечья. У человека обязательно должно быть от 1 до 15 лет страхового стажа.
Читайте также: Помощь украинцам во время войны: кто получит новые выплаты
В то же время группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет насколько трудоспособно лицо. В некоторых случаях экспертизу нужно проходить повторно.Обратите внимание! Во время прохождения комиссии группа инвалидности может изменяться. Соответственно выплаты будут другими.
Какие выплаты по инвалидности в 2023 году
На сумму выплат по инвалидности влияет степень увечья лица, то есть назначенная ему группа. Сейчас минимальная сумма этих пенсий такова :
- I группа – 2 300 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2093 гривны.
- I группа – 100% пенсии по возрасту;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группа – 50%.
Выплаты для разных категорий пенсионеров
А вот минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:
- для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ);
- для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен;
- для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии)
Важные нюансы
- Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.
- Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если она не получала пенсии по причине неявки на повторный осмотр без уважительных причин – то за последующего признания ее лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.