Пенсия по инвалидности в Украине: на какие выплаты можно рассчитывать

Размеры инвалидных выплат напрямую зависят от возраста и обстоятельств, приведших к инвалидности лица. Тем не менее, правительство определило минимумы, меньше которых льготная пенсия быть не может.

Кто может получить пенсию по инвалидности

Выплата по инвалидности предоставляется гражданам, получившим определенные увечья. У человека обязательно должно быть от 1 до 15 лет страхового стажа.

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В то же время группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет насколько трудоспособно лицо. В некоторых случаях экспертизу нужно проходить повторно.

Какие выплаты по инвалидности в 2023 году

Во время прохождения комиссии группа инвалидности может изменяться. Соответственно выплаты будут другими.

На сумму выплат по инвалидности влияет степень увечья лица, то есть назначенная ему группа. Сейчас минимальная сумма этих пенсий такова :

I группа – 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2093 гривны.

I группа – 100% пенсии по возрасту;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.

Сумма пенсии по инвалидности,Возрастная пенсия определяется в соответствии со стажем, приобретенным лицом на время получения увечья, разнице его возраста и 60 лет (предельный возраст выхода на пенсию) и других индивидуальных показателей.

Выплаты для разных категорий пенсионеров

А вот минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:

для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ);

(360% ПМ); для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен;

для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии)

Важные нюансы

Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если она не получала пенсии по причине неявки на повторный осмотр без уважительных причин – то за последующего признания ее лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.

К пенсии по инвалидности устанавливаются надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной, если лицо с инвалидностью имеет право.