Какими будут пенсионные выплаты у тех, кто получает минимальную зарплату

С 1 января минимальная зарплата в Украине увеличится до 7 100 гривен. При этом, с 1 апреля она будет уже 8 000 гривен.

Какой будет размер выплат

В Украине те, кто получают минимальную зарплату в размере 7 100 гривен – могут соответственно рассчитывать на пенсию в размере 2 361 гривны. В случае, если лицо приобретет 35 лет стажа.

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При этом те, кто получают минимальную зарплату в 7 100 гривен, однако имеют лишь 31 год стажа – в будущем также будут получать пенсию в размере 2 361 гривны.

Как рассчитать пенсию Расчет пенсии по возрасту выполняется также по следующей формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать Расчет пенсии по возрасту выполняется также по следующей формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать здесь

Какой стаж нужно наработать

В обоих случаях расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Именно поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию в размере 2 361 гривны.

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, нужно наработать такой страховой стаж:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Ежегодно требования к страховому стажу для 60 и 63 лет растет на 12 месяцев, поэтому уже в 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, придется официально проработать 32 года. Так будет продолжаться до 2028 года.

Такую пенсию назначают со следующего дня после достижения лицом пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста. Обращение можно подать через сайт ПФУ или сервисный центр.