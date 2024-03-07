Какой будет размер выплат

В Украине те, кто получают минимальную зарплату в размере 7 100 гривен – могут соответственно рассчитывать на пенсию в размере 2 361 гривны. В случае, если лицо приобретет 35 лет стажа.

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При этом те, кто получают минимальную зарплату в 7 100 гривен, однако имеют лишь 31 год стажа – в будущем также будут получать пенсию в размере 2 361 гривны.

Заметьте! В обоих случаях расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Именно поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию в размере 2 361 гривны.

Как рассчитать пенсию Расчет пенсии по возрасту выполняется также по следующей формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать Расчет пенсии по возрасту выполняется также по следующей формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать здесь

Какой стаж нужно наработать

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, нужно наработать такой страховой стаж:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Ежегодно требования к страховому стажу для 60 и 63 лет растет на 12 месяцев, поэтому уже в 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, придется официально проработать 32 года. Так будет продолжаться до 2028 года.