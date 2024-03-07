Який буде розмір виплат

В Україні ті, хто отримують мінімальну зарплату в розмірі 7 100 гривень – можуть відповідно розраховувати на пенсію у розмірі 2 361 гривні. У випадку, якщо особа набуде 35 років стажу.

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При цьому ті, хто отримують мінімальну зарплату в 7 100 гривень, однак мають лише 31 рік стажу – в майбутньому також отримуватимуть пенсію в розмірі 2 361 гривні.

Зауважте! В обох випадках розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Саме тому Пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію в розмірі 2 361 гривні.

Як розрахувати пенсію Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати тут

Який стаж потрібно напрацювати

Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Щороку вимоги до страхового стажу для 60 та 63 років зростає на 12 місяців, тож уже у 2025 році, аби вийти на пенсію у 60 років, доведеться офіційно пропрацювати 32 роки. Так продовжуватиметься до 2028 року.