Как изменится пенсии с 1 мая: кто получит надбавки к выплатам
1 мая 2024, 13:49Читати новину українською
Некоторые пенсионеры с 1 мая будут получать ежемесячные надбавки к пенсии. Однако, если будут отвечать определенным условиям.
Кто получит дополнительные надбавки
Украинские пенсионеры, которые достигнут 70-летнего возраста с 1 мая, будут получать надбавки к пенсии. Однако при условии, что пенсия такого лица меньше чем 10 340,35 гривны. Такой перерасчет произойдет автоматически, то есть обращаться в ПФУ не нужно.
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Таким образом, размеры дополнительных выплат зависят от возраста пенсионера:
- от 70 до 74 лет - 300 гривен;
- от 75 до 79 лет - 456 гривен;
- от 80 лет и старше - 570 гривен.
Можно ли получить еще какие-то надбавки к пенсии
Пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях могут получать выплаты от ВПП ООН. Однако, если будут отвечать трем условиям:
- Пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне;
- Пенсия должна быть не более 3 250 гривен;
- Отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.