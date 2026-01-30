Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Пенсионный фонд предупреждает: в феврале некоторые пенсионеры могут не получить выплаты
30 января, 13:01
4

Пенсионный фонд предупреждает: в феврале некоторые пенсионеры могут не получить выплаты

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Пенсионеры, которые не прошли идентификацию или не подали заявление о неполучении пенсии от России, могут не получить выплаты в феврале 2026 года.
  • Для восстановления выплат нужно пройти идентификацию или подтвердить неполучение средств от России через вебпортал, мобильное приложение или лично в сервисном центре.

Сразу две категории пенсионеров в Украине рискуют не получить ежемесячные выплаты в феврале 2026 года. Однако у них есть возможность восстановить пенсию, обратившись в Пенсионный фонд.

Кто не получит пенсию в феврале?

Пенсию не начислят тем гражданам, которые не подали данные о себе, предусмотренные законом, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Это касается двух категорий пенсионеров:

  • украинцев, которые живут на временно оккупированных Россией территориях или выехали за пределы страны и не прошли идентификацию в прошлом году;
  • пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях или выехали из них, но не прислали сообщение в ПФУ о том, что не получают пенсию от России.

Важно! До 31 декабря 2025 года пенсионеры за рубежом и в оккупации должны были пройти процедуру физической идентификации личности. То есть ПФУ требовал от них подтвердить свои данные для корректного начисления пенсии. В противном случае с января выплаты прекратили.

Как восстановить пенсионные выплаты?

Чтобы восстановить пенсионные выплаты, необходимо пройти идентификацию или подтвердить ПФУ неполучение средств от России.

Для прохождения идентификации в Украине существует несколько способов:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • дистанционно на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • онлайн с помощью мобильного приложения Фонда.

За рубежом идентификацию можно пройти в дипломатическом представительстве. Документ о ее прохождении следует направить в Пенсионный фонд – по почте или на веб-портале.

Обратите внимание! Проверить дату последней идентификации пенсионер имеет возможность на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении ПФУ в сервисе "Моя идентификация".

Просто подать заявление о неполучении пенсии от России тоже можно в личном кабинете на веб-портале. Для этого достаточно сделать несколько шагов:

  • войти в личный кабинет;
  • найти раздел "Дистанционное информирование";
  • поставить в нем отметку возле пункта "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".

Человек, который временно находится за границей, может отправить по почте отправление с объявленной ценностью в адрес то территориального органа ПФУ, где он находится на учете. В нем нужно подать заявление о возобновлении выплаты пенсии, отметив необходимую информацию.

Что еще нужно знать о пенсии?

  • С 1 января в Украине повысили прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан – теперь он составляет 2 595 гривен. Соответственно, на этом же уровне установлена и минимальная пенсия. Максимальный размер пенсионной выплаты сейчас достигает 25 950 гривен.

  • По информации Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2025 года пенсии в Украине получали около 10,2 миллиона человек. Из них 3,66% имели выплаты до 3 тысяч гривен, тогда как более 10 тысяч гривен ежемесячно получали 15,05% пенсионеров.

  • В марте традиционно запланировано проведение ежегодной индексации пенсий. Окончательный коэффициент повышения должны определить в феврале, однако пока правительство не озвучивает конкретных прогнозов. В то же время в СМИ появляется информация о возможном росте пенсий на уровне около 14,6%.