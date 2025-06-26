Пенсионный фонд запустил новый сервис для идентификации пенсионеров

На веб-портале электронных услуг ПФУ появился новый сервис "Моя идентификация". Он доступен для пользователей со статусом "пенсионер".

Как будет работать идентификация ПФУ

Идентификация нужна для проверки получателей пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Благодаря ему пенсионеры в любой момент могут проверить статус проведенной идентификации:

дату последней идентификации;

источник проведения идентификации, например, банковское учреждение.

Отслеживая это, пенсионеры могут проверить дату последней идентификации и знать, когда нужно пройти следующую процедуру.

Это важно, поскольку, согласно пенсионному законодательству Украины, проходить идентификацию пенсионеры должны раз в год, иначе начисления пенсионных выплат на банковские карты или почтовые отделения приостановят.

Как проверить идентификацию

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов:

Шаг 1. Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ.

Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ. Шаг 2. Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису. Войдите в личный кабинет.

Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису. Войдите в личный кабинет. Шаг 3. В меню слева выберите рубрику "Моя идентификация".

Если сервис не отображается, нужно обновить страницу нажатием клавиши F5. При этом поля "Дата" и "Источник" будут оставаться пустыми для пенсионеров, которые не требуют идентификации или ни разу ее не проходили.

Сокращение пенсий в Украине

Кабинет Министров Украины согласовал решение о возможном сокращения пенсионных выплат для пенсионеров, которые получают доплаты за проживание в горной местности.

Дело в том, что соответствующие выплаты предоставлялись украинцам после принятия ВРУ Закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине" в 1995 году. Причиной стала недостаточная развитость сферы применения труда и системы социально-бытового обслуживания, а также ограничения доступности транспорта в горной местности.

То есть украинцы, проживающие в горной местности, получают доплаты в размере 20% к своей пенсии. Однако в бюджете на 2025 год такие доплаты не предусмотрены.