"Нафтогаз" предупредил о возможных перебоях с газом в регионах: какие области под угрозой
Источник:"Нафтогаз"
Крупнейшая компания-поставщик газа в Украине предупредила о возможных перебоях с газоснабжением. Какие области могут оказаться под угрозой, читайте далее.
Где могут быть перебои с газоснабжением
Как отмечают в "Нафтогазе", уровень расчетов производителей тепловой энергии влияет на надежность и бесперебойность поставок газа потребителям, а также на обеспечение энергетической безопасности страны.
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Поэтому, сообщается, что самый низкий уровень расчетов сейчас в пяти областях Украины: в Ивано-Франковской (24%), Донецкой (41,7%), Днепропетровской (47,8%), Ровенской (50,1%) и Сумской (54,4%) областях. А, следовательно, в этих областях возможны перебои с газоснабжением в том случае, если оплата не будет осуществлена на должном уровне.
Причем, согласно обнародованной информации, также только в пяти областях Украины было осуществлено 100% расчет за потребленный газ:
- Волынской;
- Закарпатской;
- Тернопольской;
- Полтавской;
- Запорожской.
Уровень расчетов производителей тепловой энергии / Инфографика – "Нафтогаз"