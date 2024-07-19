Без света нет и воды: введут ли для областей графики отключений водоснабжения

Украинцы, кроме отключений света, столкнулись с еще одной проблемой – перебоями с водоснабжением. Дело в том, что без стабильной подачи электроэнергии давление в сети водоснабжения падает до критического уровня.

Будут ли отключать воду по областям

Эксперт Олег Попенко рассказал 24 Каналу, что в Украине водоснабжение на сегодня отключают не только в некоторых городах, но и по всей территории Украины.

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Попенко объясняет, что это происходит в связи с массовыми отключениями света.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ Отключать свет полностью могут даже на несколько дней. Например, в городе Коростышеве, Житомирская область, сообщили, что нет средств на то, чтобы работали генераторы. Поэтому подача воды будет только тогда, когда будет электроэнергия.

По словам Попенко, сейчас есть четкое понимание, что водоканалы не могут обеспечить стабильное снабжение воды без электроэнергии.

Что с тарифами на воду

Неделю назад мэр Ирпеня, Александр Маркушин, сообщил , что из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива произошло критическое падение давления в сети водоснабжения. Чтобы стабилизировать ситуацию были введены временные графики ограничения водоснабжения в городе.

На сегодня НКРЭКУ оставил неизменным тариф на воду для бытовых потребителей. Впрочем, есть определенные водоканалы, которые не подчиняются Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Поэтому определенные населенные пункты уже почувствовали повышение стоимости в индивидуальном порядке.

Не будут повышаться только те тарифы водоканалов, которые подчинены в этом вопросе НКРЭКУ. Но у нас с вами есть еще малые водоканалы, несколько десятков, которые все же подняли тарифы,

– отмечает Попенко.

Это КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – до 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал – 23,86 гривны;

Киевводоканал – 21,42 гривны;

Харьковводоканал – 22,87 гривны;

Львовводоканал – 20,04 гривны;

Житомирводоканал – 32,77 гривны.

Еще в июне изменились тарифы на водоснабжение и водоотведение для небытовых потребителей.

*В табличке приведены тарифы на водоснабжение и водоотведение для бытовых потребителей, которые не менялись с 2023 года.