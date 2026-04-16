Правительство ввело новые правила: что изменится для переселенцев

С 1 апреля 2026 года произошли важные изменения. Они касаются определения территорий, где ведутся боевые действия. Именно эти обстоятельства влияют на предоставление помощи для ВПЛ.

Как теперь формируется перечень территорий, где ведутся боевые действия?

Ранее перечень территорий, где ведутся боевые действия и, которые оккупированы, определялся Министерством развития общин и территорий по согласованию с Министерством обороны, сообщает Донбас.SOS.

Важно! Этот перечень обновлялся в случае необходимости. Однако это происходило не реже двух раз в месяц.

Теперь же ВПЛ могут инициировать внесение населенных пунктов в этот перечень. С 1 апреля действуют следующие правила:

перечень будут обновлять в случае необходимости (однако не реже чем 1 раз в месяц);

госадминистрации должны подавать предложения в перечень до 15 числа каждого месяца в Минразвития;

Обратите внимание! Предложения формируются на основе предложений от исполнительных органов местных советов или военных администраций, которые расположены на соответствующих территориях.

согласование осуществляет Минобороны в течение 5 дней с момента предоставления предложения.

В случае, когда предложения исполкомов местных советов или военных администраций населенных пунктов (в случае их образования) не были учтены, такие исполнительные органы и военные администрации могут подавать непосредственно в Минразвития предложения. При Минразвития должна быть создана комиссия, которая будет рассматривать такие предложения. Перечень утверждается Минразвития,

– сообщает организация.

Фактически, теперь каждый переселенец может попробовать добавить свой населенный пункт в перечень. Для этого ВПО должен обратиться в органы власти той общины, из которой переместился.

Заметим, пока заявление можно подать:

в военную администрацию;

исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.

В то же время статус территорий возможных боевых действий продолжают предоставлять общинам, которые:

находятся на расстоянии 30 километров от линии активных боевых действий;

границы с Россией;

побережья моря.

Заметьте! Есть исключения, когда к территориям возможных боевых действий могут быть отнесены населенные пункты на расстоянии 100 километров от российской границы или морского побережья. Однако для этого должны быть соответствующие обстоятельства и решение комиссии, говорится в постановлении Кабмина от 28 января 2026 года № 120.

Что должны знать ВПО?