Пенсии можно увеличить уже сегодня: какую из надбавок вы могли "пропустить"

Некоторые украинцы могут получать более высокую пенсию уже сегодня, даже без дополнительных решений правительства. Речь идет о надбавках, которые не всегда учитываются автоматически и о которых знают не все пенсионеры.

Какие надбавки можно получить к пенсии?

Повышение пенсий в Украине не является универсальным, оно не происходит одинаково для всех получателей. Как объясняют в Пенсионном фонде, большинство доплат имеют адресный характер и назначаются в зависимости от конкретных оснований, определенных законодательством.

Фактически речь идет не об "общем росте", а о системе точечных надбавок. Их размер и сам факт назначения зависят от ряда индивидуальных факторов: возраста, состояния здоровья, семейного положения или принадлежности к отдельным социальным категориям.

Напомним! В апреле 2026 года правительство ввело разовую адресную выплату в размере 1 500 гривен для пенсионеров и получателей социальной помощи. Реализацию программы обеспечивает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Какие доплаты доступны всем пенсионерам после 70 лет?

Отдельную группу составляют возрастные доплаты. Они назначаются автоматически по достижении определенного возраста, однако при условии, что размер основной пенсии не превышает установленный порог.

Как отмечают в ПФУ, по состоянию на сегодня предусмотрены следующие уровни:

для лиц в возрасте 70-74 года – 300 гривен;

75-79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Дополнительно существует еще один вид поддержки для самых старших пенсионеров. Одинокие люди в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получать ежемесячную надбавку в размере 1 038 гривен.

Заметьте! Для ее назначения необходимо подтвердить состояние здоровья соответствующим медицинским заключением.

Какие еще доплаты предусмотрены для украинцев?

Отдельные категории пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты в связи с семейными обстоятельствами. В частности, надбавки предусмотрены для тех, кто содержит нетрудоспособных членов семьи, в том числе детей до 18 лет.

Для военных пенсионеров такая доплата может достигать примерно 1 290 гривен на одного иждивенца. В то же время одной из самых ощутимых является доплата для лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и проживавших в зонах радиоактивного загрязнения

Интересно! В 2026 году ее размер составляет 2 595 гривен, то есть на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Право на такую выплату имеют граждане с установленным статусом, которые находились в соответствующих зонах в 1986-1993 годах.

Почему индексация не охватывает надбавки?