Які надбавки можна отримати до пенсії?

Підвищення пенсій в Україні не є універсальним, воно не відбувається однаково для всіх отримувачів. Як пояснюють у Пенсійному фонді, більшість доплат мають адресний характер і призначаються залежно від конкретних підстав, визначених законодавством.

Фактично йдеться не про "загальне зростання", а про систему точкових надбавок. Їхній розмір і сам факт призначення залежать від низки індивідуальних факторів: віку, стану здоров’я, сімейного становища або належності до окремих соціальних категорій.

Нагадаємо! У квітні 2026 року уряд запровадив разову адресну виплату у розмірі 1 500 гривень для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги. Реалізацію програми забезпечує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Які доплати доступні усім пенсіонерам після 70 років?

Окрему групу становлять вікові доплати. Вони призначаються автоматично після досягнення певного віку, однак за умови, що розмір основної пенсії не перевищує встановлений поріг.

Як зауважують у ПФУ, станом на сьогодні передбачено такі рівні:

для осіб віком 70-74 роки – 300 гривень;

75-79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Додатково існує ще один вид підтримки для найстарших пенсіонерів. Самотні люди віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримувати щомісячну надбавку у розмірі 1 038 гривень.

Зауважте! Для її призначення необхідно підтвердити стан здоров’я відповідним медичним висновком.

Які ще доплати передбачені для українців?

Окремі категорії пенсіонерів мають право на додаткові виплати у зв’язку з сімейними обставинами. Зокрема, надбавки передбачені для тих, хто утримує непрацездатних членів сім’ї, у тому числі дітей до 18 років.

Для військових пенсіонерів така доплата може сягати приблизно 1 290 гривень на одного утриманця. Водночас однією з найбільш відчутних є доплата для осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та проживали у зонах радіоактивного забруднення

Цікаво! У 2026 році її розмір становить 2 595 гривень, тобто на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Право на таку виплату мають громадяни зі встановленим статусом, які перебували у відповідних зонах у 1986-1993 роках.

Чому індексація не охоплює надбавки?