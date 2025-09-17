В правительстве предлагают закрепить в бюджете на 2026 год перечисление Нацбанком не менее 146 миллиардов гривен прибыли. В НБУ ответили, что окончательный объем станет известен только после аудита и утверждения финансовой отчетности.

Какую сумму НБУ перечислит в бюджет?

Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2026 год предложил закрепить норму, согласно которой НБУ должен перечислить в казну не менее 146 миллиардов гривен прибыли. В Нацбанке не согласны с таким предложением, пишет 24 Канал со ссылкой "Укринформ".

Смотрите также Создаст ли Укрпочта свой банк: в НБУ дали ответ

Как пояснили в регуляторе, порядок перечисления средств регулируется законом "О Национальном банке Украины". Согласно ему, НБУ лишь информирует руководство государства, парламент и правительство о прогнозе прибыли, которая может быть направлен в бюджет.

Важно! В НБУ уточнили, что фактический объем перечислений в бюджет будет зависеть от финансовых операций самого банка и правительства, а также от макроэкономических показателей в 2025 году.

Как отмечается в комментарии Нацбанка, окончательная сумма, которую регулятор сможет перечислить в госбюджет, будет определена после внешнего аудита и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности за 2025 год.

Что нужно знать о проекте бюджета Украины на 2026 год?