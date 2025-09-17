Перечислит ли Нацбанк почти 150 миллиардов гривен в бюджет: в НБУ дали ответ
- Правительство предлагает закрепить в бюджете на 2026 год перечисление Нацбанком не менее 146 миллиардов гривен прибыли.
- НБУ заявил, что окончательный объем перечислений станет известен только после аудита и утверждения финансовой отчетности.
В правительстве предлагают закрепить в бюджете на 2026 год перечисление Нацбанком не менее 146 миллиардов гривен прибыли. В НБУ ответили, что окончательный объем станет известен только после аудита и утверждения финансовой отчетности.
Какую сумму НБУ перечислит в бюджет?
Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2026 год предложил закрепить норму, согласно которой НБУ должен перечислить в казну не менее 146 миллиардов гривен прибыли. В Нацбанке не согласны с таким предложением, пишет 24 Канал со ссылкой "Укринформ".
Как пояснили в регуляторе, порядок перечисления средств регулируется законом "О Национальном банке Украины". Согласно ему, НБУ лишь информирует руководство государства, парламент и правительство о прогнозе прибыли, которая может быть направлен в бюджет.
Важно! В НБУ уточнили, что фактический объем перечислений в бюджет будет зависеть от финансовых операций самого банка и правительства, а также от макроэкономических показателей в 2025 году.
Как отмечается в комментарии Нацбанка, окончательная сумма, которую регулятор сможет перечислить в госбюджет, будет определена после внешнего аудита и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности за 2025 год.
Что нужно знать о проекте бюджета Украины на 2026 год?
15 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета на следующий год и внесло его в парламент. Ключевые расходы бюджета сосредоточены на обороне, образовании, науке и здравоохранении.
Бюджетом предусмотрено повышение прожиточного минимума до 3 209 гривен и минимального пенсионного обеспечения – до 2 595 гривен. На пенсионные расходы в следующем году запланировано 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда больше по сравнению с 2025 годом.
Даниил Гетманцев раскритиковал проект бюджета-2026 за недостаточное финансирование обороны и безопасности. Он отметил потенциальную потребность в дополнительных сотнях миллиардов гривен.