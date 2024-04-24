Когда и как правильно передавать показатели счетчиков

24 апреля 2024, 13:30
Читати новину українською

Чтобы не получить завышенные суммы в платежках за коммунальные услуги, украинцам нужно передавать показания счетчика корректно. Более того, это касается и сроков подачи показателей.

Как подать показания счетчика

  • Показания счетчика света

Показания счетчика электроэнергии можно подать следующим образом:

Читайте также: Повышение тарифов на электроэнергию: сколько украинцам придется платить за свет

  • через сайт ОСР (через личный кабинет);
  • позвонить в колл-центр ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • другим способом, предусмотренным ОСР.
Обратите внимание! Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца.

  • Показания счетчика воды

Данные показателей счетчика воды можно передать следующими способами:

  • в личном кабинете;
  • на сайте;
  • с помощью Viber-бота;
  • по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
  • с помощью Telegram-бота в приложении;
  • в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
  • записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Обратите внимание! Подавать показания счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа.

  • Показания газового счетчика

Показания газового счетчика можно передать:

  • передавать оператору ГРМ (облгазу);
  • на сайте или в чат-боте облгаза;
  • позвонить в контакт-центр облгаза.
Обратите внимание! Потребители должны подавать показания счетчика с 1 по 5 число каждого месяца.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

  • Тариф на электроэнергию

До 2024 года тарифы меняться не будут. Поэтому стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Однако, вскоре свет уже может стоить больше чем 4 гривны за киловатт.

  • Тариф на воду

Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение вскоре могут измениться. Сейчас все предложения по изменению тарифов на воду уже есть "на столе" Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом, стоимость абонплаты уже выросла во "Львовводоканале", "Бориспольводоканале" и Нововолынске.

  • Тариф на газ

По состоянию на сегодня, 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков цены отличаются. Также стоит помнить, что кроме счетов украинцы также должны платить за транспортировку газа.

Автор: Катерина Добровольська