Когда и как правильно передавать показатели счетчиков

Чтобы не получить завышенные суммы в платежках за коммунальные услуги, украинцам нужно передавать показания счетчика корректно. Более того, это касается и сроков подачи показателей.

Как подать показания счетчика

Показания счетчика света

Показания счетчика электроэнергии можно подать следующим образом:

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через сайт ОСР (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

Показания счетчика воды

Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца.

Данные показателей счетчика воды можно передать следующими способами:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по номеру контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Показания газового счетчика

Подавать показания счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа.

Показания газового счетчика можно передать:

передавать оператору ГРМ (облгазу);

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонить в контакт-центр облгаза.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

Тариф на электроэнергию

Потребители должны подавать показания счетчика с 1 по 5 число каждого месяца.

До 2024 года тарифы меняться не будут. Поэтому стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Однако, вскоре свет уже может стоить больше чем 4 гривны за киловатт.

Тариф на воду

Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение вскоре могут измениться. Сейчас все предложения по изменению тарифов на воду уже есть "на столе" Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом, стоимость абонплаты уже выросла во "Львовводоканале", "Бориспольводоканале" и Нововолынске.

Тариф на газ

По состоянию на сегодня, 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков цены отличаются. Также стоит помнить, что кроме счетов украинцы также должны платить за транспортировку газа.