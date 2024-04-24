Когда и как правильно передавать показатели счетчиков
Чтобы не получить завышенные суммы в платежках за коммунальные услуги, украинцам нужно передавать показания счетчика корректно. Более того, это касается и сроков подачи показателей.
Как подать показания счетчика
Показания счетчика света
Показания счетчика электроэнергии можно подать следующим образом:
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- через сайт ОСР (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другим способом, предусмотренным ОСР.
Показания счетчика воды
Данные показателей счетчика воды можно передать следующими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Показания газового счетчика
Показания газового счетчика можно передать:
- передавать оператору ГРМ (облгазу);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонить в контакт-центр облгаза.
Тарифы на коммунальные услуги в Украине
Тариф на электроэнергию
До 2024 года тарифы меняться не будут. Поэтому стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Однако, вскоре свет уже может стоить больше чем 4 гривны за киловатт.
Тариф на воду
Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение вскоре могут измениться. Сейчас все предложения по изменению тарифов на воду уже есть "на столе" Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом, стоимость абонплаты уже выросла во "Львовводоканале", "Бориспольводоканале" и Нововолынске.
Тариф на газ
По состоянию на сегодня, 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков цены отличаются. Также стоит помнить, что кроме счетов украинцы также должны платить за транспортировку газа.