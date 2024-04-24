Як подати показники лічильника

Показники лічильника світла

Показники лічильника електроенергії можна подати наступним чином:

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через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Зверніть увагу! Передати показники потрібно до 4 числа кожного місяця.

Показники лічильника води

Дані показників лічильника води можна передати такими способами:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за номером контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Зверніть увагу! Подавати показники лічильників на воду слід щомісяця до 28 числа.

Показники газового лічильника

Показники газового лічильника можна передати:

передавати оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Зверніть увагу! Споживачі повинні подавати показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця.

Тарифи на комунальні послуги в Україні

Тариф на електроенергію

До 2024 року тарифи змінюватися не будуть. Тож вартість електроенергії залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте, незабаром світло вже може коштувати більше ніж 4 гривні за кіловат.

Тариф на воду

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення незабаром можуть змінитися. Нині усі пропозиції щодо змін тарифів на воду вже є "на столі" Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). При цьому, вартість абонплати вже зросла у "Львівводоканалі", "Бориспільводоканалі" та Нововолинську.

Тариф на газ

Станом на сьогодні, 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" та платять за газ 7,96 гривні за кубометр. У інших постачальників ціни відрізняються. Також варто пам`ятати, що крім рахунків українці також повинні платити за транспортування газу.