Як подати показники лічильника
Показники лічильника світла
Показники лічильника електроенергії можна подати наступним чином:
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- через сайт ОСР (через особистий кабінет);
- зателефонувати до кол-центру ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- іншим способом, передбаченим ОСР.
Показники лічильника води
Дані показників лічильника води можна передати такими способами:
- в особистому кабінеті;
- на сайті;
- за допомогою Viber-бота;
- за номером контакт-центру (044) 202-0202;
- за допомогою Telegram-бота у додатку;
- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Показники газового лічильника
Показники газового лічильника можна передати:
- передавати оператору ГРМ (облгазу);
- на сайті або у чат-боті облгазу;
- зателефонувати в контакт-центр облгазу.
Тарифи на комунальні послуги в Україні
Тариф на електроенергію
До 2024 року тарифи змінюватися не будуть. Тож вартість електроенергії залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте, незабаром світло вже може коштувати більше ніж 4 гривні за кіловат.
Тариф на воду
Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення незабаром можуть змінитися. Нині усі пропозиції щодо змін тарифів на воду вже є "на столі" Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). При цьому, вартість абонплати вже зросла у "Львівводоканалі", "Бориспільводоканалі" та Нововолинську.
Тариф на газ
Станом на сьогодні, 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" та платять за газ 7,96 гривні за кубометр. У інших постачальників ціни відрізняються. Також варто пам`ятати, що крім рахунків українці також повинні платити за транспортування газу.