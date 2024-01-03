Успеть до 5 января: что нужно сделать всем потребителям газа
Около 98% украинских бытовых потребителей являются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз". Часто они выражают жалобы на неточности в расчетах за услуги, поэтому компания уведомила своих клиентов о важном аспекте.
Как не платить больше
Речь идет о передачу показаний счетчиков, а именно о ситуации, когда фактическое потребление не соответствует цифрам в квитанциях. В "Нефтегазе" отметили, что главная причина этой проблемы – несвоевременная передача показаний.
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Дело в том, что если вы забыли передать показания вовремя или делаете это позже, то компания самостоятельно формирует потребленный объем на основе планового месячного потребления газа. Следовательно суммы в платежках могут быть некорректными.Любопытно! Еще в мае 2022 года поставщик получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбут" – именно после этого он начал продавать газ для 12,4 миллионов домохозяйств.
Когда передавать показания счетчиков газа
Передавать показатели счетчику следует с 28 по 5 число каждый месяц.
Для передачи показателей можно воспользоваться следующими способами:
- через личный кабинет на сайте "Нефтегаза";
- через сайт "Нефтегаза";
- SMS-сообщением;
- через чат-боты Viber да Telegram.
Что делать, если не успели вовремя передать показания счетчика за газЕсли вы не успели передать показания, рекомендуется подождать до конца месяца, зафиксировать их и затем передать. После получения показаний счетчика за пропущенный период газораспределительная компания автоматически перечислит объемы потребленного газа с учетом фактических показателей газового счетчика.
Тарифы на газ в январе
Тариф поставщика "Нефтегаз" и в дальнейшем будет составлять в январе – 7,96 гривны.
У других поставщиков тарифы следующие:
- "Эру Людям" – 7,70 гривны;
- "Энерджи трейд групп" – 7,79 гривны;
- "Тернопольгаз сбыт" – 7,96 гривны;
- "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 гривны;
- "Полтавагаз сбыт" – 7,99 гривны;
- "Галнефтегаз" – 7,99 гривны;
- "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны;
- "Аскания Энерджи" – 9,95 гривны;
- "Светгаз" - 9,99 гривны.