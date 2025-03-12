Российские активы под арест: Франция рассматривает новые меры поддержки Украины

Вопрос конфискации российских активов стал гораздо более актуальным из-за растущих призывов в Европе. Франция предлагает безотлагательно использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Франция рассмотрит возможность ареста российских активов

Французское Национальное собрание 12 марта обсудит резолюцию об аресте российских активов для передачи Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro. В проекте резолюции также призывают ЕС, НАТО и союзников усиливать политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

Читайте также Европа продолжает активно покупать российские товары: почему не работают санкции

Вместе с этим, документ содержит вопросы, которые обязательно будут обсуждаться, в частности вступление Украины в ЕС. А также возможность присутствия французских солдат на украинской территории после мирного соглашения и призыв к Европейскому Союзу прекратить импорт российского газа.

Какую сумму замороженных российских активов хочет конфисковать Украина