Переговоры по пошлинам с США: Япония заявляет, что не планирует больших уступок

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба заявил, что его страна не планирует идти на большие уступки. В частности Токио не будет спешить с заключением соглашения в предстоящих тарифных переговорах с администрацией Дональда Трампа.

Переговоры Японии и США

В частности страна пострадала от 24% пошлин на экспорт в США, хотя эти пошлины пока приостановлены на 90 дней, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Китай призывает США отменить тарифы и возобновить конструктивный диалог

Как пишет Reuters, однако универсальная ставка 10% до сих пор действует, как и 25% пошлина на автомобили, что особенно болезненно. США – крупнейший экспортный рынок для Японии, и автомобили составляют примерно 28% ее экспорта туда.

Переговоры между двумя странами начнутся в четверг в Вашингтоне. Ожидается, что они будут охватывать пошлины, нетарифные барьеры и валютные курсы.

Я не считаю, что мы должны идти на большие уступки только ради быстрого завершения переговоров,

– сказал Ишиба, хотя исключил введение японских пошлин на импорт из США как ответную меру.

Он пояснил, что в переговорах с США следует понимать не только логику аргументов Трампа, но и эмоциональные элементы, стоящие за его позицией. Премьер-министр также добавил, что эти пошлины имеют потенциал нарушить мировой экономический порядок.

Кроме большого торгового профицита с США, Трамп также обвинил Японию в намеренном удержании слабой иены, что порождает ожидания давления на Токио с целью укрепления валюты – хотя недавнее падение доллара уже повысило курс иены,

– говорится в материале.

Министр экономики Рёсэй Аказава, который возглавит японскую делегацию, заявил, что обсуждение валютного курса состоится между министром финансов Японии Кацунобу Като и министром финансов США Скоттом Бессентом.



Акира Отани, бывший главный экономист Банка Японии, а ныне директор Goldman Sachs Japan, считает, что Центробанк может остановить повышение ставок, если курс иены приблизится к 130 за доллар. Зато падение курса ниже 160 может ускорить или усилить будущие повышения ставок.

Важно! В понедельник доллар подешевел на 0,62% до 142,62 иены.