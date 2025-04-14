Переговоры по пошлинам с США: Япония заявляет, что не планирует больших уступок
- Япония не планирует больших уступок в тарифных переговорах с США, несмотря на 24% пошлины на экспорт, которые сейчас приостановлены на 90 дней.
- Переговоры между Японией и США будут охватывать пошлины, нетарифные барьеры и валютные курсы, в частности вопрос слабой иены.
Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба заявил, что его страна не планирует идти на большие уступки. В частности Токио не будет спешить с заключением соглашения в предстоящих тарифных переговорах с администрацией Дональда Трампа.
Переговоры Японии и США
В частности страна пострадала от 24% пошлин на экспорт в США, хотя эти пошлины пока приостановлены на 90 дней, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Как пишет Reuters, однако универсальная ставка 10% до сих пор действует, как и 25% пошлина на автомобили, что особенно болезненно. США – крупнейший экспортный рынок для Японии, и автомобили составляют примерно 28% ее экспорта туда.
Переговоры между двумя странами начнутся в четверг в Вашингтоне. Ожидается, что они будут охватывать пошлины, нетарифные барьеры и валютные курсы.
Я не считаю, что мы должны идти на большие уступки только ради быстрого завершения переговоров,
– сказал Ишиба, хотя исключил введение японских пошлин на импорт из США как ответную меру.
Он пояснил, что в переговорах с США следует понимать не только логику аргументов Трампа, но и эмоциональные элементы, стоящие за его позицией. Премьер-министр также добавил, что эти пошлины имеют потенциал нарушить мировой экономический порядок.
Кроме большого торгового профицита с США, Трамп также обвинил Японию в намеренном удержании слабой иены, что порождает ожидания давления на Токио с целью укрепления валюты – хотя недавнее падение доллара уже повысило курс иены,
– говорится в материале.
Министр экономики Рёсэй Аказава, который возглавит японскую делегацию, заявил, что обсуждение валютного курса состоится между министром финансов Японии Кацунобу Като и министром финансов США Скоттом Бессентом.
Акира Отани, бывший главный экономист Банка Японии, а ныне директор Goldman Sachs Japan, считает, что Центробанк может остановить повышение ставок, если курс иены приблизится к 130 за доллар. Зато падение курса ниже 160 может ускорить или усилить будущие повышения ставок.
Важно! В понедельник доллар подешевел на 0,62% до 142,62 иены.
Что происходит в Японии?Япония исторически стремилась не допустить чрезмерного укрепления своей валюты, поскольку сильная иена вредит экспортно-ориентированной экономике. Но в последние годы слабая иена повышает стоимость импорта и снижает потребительские расходы.
Представители правящей коалиции и оппозиции усилили призывы к правительству сократить налоги или предоставить денежные выплаты для смягчения экономического удара от роста стоимости жизни и тарифов Трампа.