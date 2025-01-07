Переговоры по транзиту газа: в Украине прокомментировали заявления Словакии

Заявления словацкой стороны о срыве встречи с Украиной и Европейского Союза по транзиту газа не соответствуют действительности. Встреча была инициирована для обсуждения угроз словацкого премьера Роберта Фицо относительно возможного прекращения поставок электроэнергии.

Переговоры между Киевом и Братиславой о транзите газа

Инициатором встречи стал именно Киев, передает 24 канал со ссылкой на украинского дипломата Всеволода Ченцова, посла Украины в Евросоюзе.

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Так министры Украины и Словакии должны были встретиться в Брюсселе в 7 января. Целью встречи было обсуждение последствий окончания срока действия соглашения по транзиту российского газа в Европу через Украину.

Однако накануне Словакия заявила, что Украина отказалась от участия в обсуждении. Однако Ченцов сказал, что данные слова не являются правдивыми.

Украина запустила механизм раннего предупреждения по поставкам электроэнергии из-за угроз Фицо прекратить поставки, а не из-за переговоров по транзиту газа,

– объяснил посол.

Согласно словам Всеволода Ченцова, министр энергетики Украины Герман Галущенко планировал стать участником переговоров в Брюсселе. Но Галущенко был вынужден остаться дома "из-за сложной ситуации в энергетическом секторе".

В то же время вместо согласования провести онлайн-встречу (такой вариант предложили в Киеве) чиновники Еврокомиссии предложили перенести ее на другую дату.

Заметьте! Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года.