Переход на летнее время: в Минэкономики объяснили, для чего это нужно

В Украине ежегодно происходит переход на летнее время. Следовательно, уже в это воскресенье, 31 марта, в три часа по киевскому времени стрелка часов переводится на один час вперед.

Для чего нужен переход на летнее время

Как утверждает Минэкономики, введение летнего времени является общепринятой международной практикой. Она призвана для того, чтобы эффективнее использовать светлую часть суток.

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Время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует ее географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток,

– говорится в сообщении.

Напомним, что переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Где еще переводят стрелки часов

В Украине дважды были осуществлены неудачные попытки отменить переход на летнее время. Впервые, в 2011 году и второй раз – в 2021 году.

В Европейском Союзе действует решение 2001 года, согласно которому в странах – членах ЕС введен переход на летнее время с конца марта и на зимнее – в конце октября.

В течение нескольких лет в ЕС обсуждалась возможность установления единого стандартного времени без перехода на летнее или зимнее время. В 2021 году страны ЕС должны были выбрать постоянное время, на котором они хотят остаться, но это решение было отложено из-за пандемии COVID-19.

А вот Канада и США переходят на летнее время во второе воскресенье марта, а смену на зимнее время проводят в первое воскресенье ноября.

В большинстве стран развитого мира переход на летнее время или не внедрялся, или был отменен.