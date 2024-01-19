Отнюдь не панацея: экономист объяснил риски перевода страны на "военные рельсы"

Украинская экономика находится в тяжелом положении. Часто в качестве "решения проблемы" предлагают переход нашей экономики на "военные рельсы". Однако у этого решения есть ряд существенных опасностей.

Переход экономики на "военные рельсы" приведет к существенным изменениям не только во всей стране, но и в жизни каждого украинца. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Олег Пендзин – исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

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Серьезные риски

Когда экономику переводят на "военные рельсы", резко увеличивается общий объем военной продукции. Для этого соответственно нужно найти рабочую силу, чтобы люди работали в две или три смены на предприятиях.

Где этих людей возьмут? В теории есть мобилизация на фронт, а есть мобилизация на производства. И в пределах этой мобилизации создают так называемую "трудовую армию". Тогда, если они выполняют норму – получают соответствующий объем материальных ценностей. Если эту норму не выполняют, тогда "до свидания",

– объяснил Олег Пензин.

Это очень непопулярное решение, которое может привести к нежелательным последствиям.

К тому же при переходе экономики на "военные рельсы" параллельно необходимо замораживать все счета в банках. Опасным нюансом есть и заморозка валютного рынка. Возможны также критический импорт.

Критический импорт

Это перечень товаров, необходимых государству в условиях военного времени. Его цель – ограничить выведение за границу валюты и укрепить национальную экономику.

Невыгодное решение для многих

К тому же в историческом разрезе послевоенная судьба демократических сил, олицетворявших в своих странах переход на "военные рельсы" не складывалась хорошо. Ни одна политическая сила, которая привела государство к победе, на следующих выборах не побеждала.

Так происходило в Соединенных Штатах Америки и Великобритании.

Любые действия, связанные с переводом экономики на "военные рельсы" чрезвычайно непопулярны среди электората. Поэтому электорат, оскорбленный жесткими методами руководящей силы, просто не голосует за нее, несмотря на то, что формально она привела страну к победе,

– заметил Пензин.

Люди всегда в первую очередь считают средства в своих кошельках. А вот при переходе на "военные рельсы" политическая сила замораживает социальные стандарты.

"Украинские политики не очень похожи на камикадзе, которые готовы ради страны на все. Они прежде всего думают о своем политическом будущем. Поэтому у меня большой пессимизм относительно того, что мы увидим переход страны на "военные рельсы", – подытожил экономист.

Кстати, все налоги и сборы из местных бюджетов в этом случае также будут передаваться в центральный бюджет. Тогда местные органы будут согласовывать все расходы в пределах сметы, которую согласует Минфин. Централизация всех средств – это шаг, с которым далеко не все будут согласны.

Какая ситуация в украинской экономике