Отнюдь не панацея: экономист объяснил риски перевода страны на "военные рельсы"
Украинская экономика находится в тяжелом положении. Часто в качестве "решения проблемы" предлагают переход нашей экономики на "военные рельсы". Однако у этого решения есть ряд существенных опасностей.
Переход экономики на "военные рельсы" приведет к существенным изменениям не только во всей стране, но и в жизни каждого украинца. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Олег Пендзин – исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.
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Серьезные риски
Когда экономику переводят на "военные рельсы", резко увеличивается общий объем военной продукции. Для этого соответственно нужно найти рабочую силу, чтобы люди работали в две или три смены на предприятиях.
Где этих людей возьмут? В теории есть мобилизация на фронт, а есть мобилизация на производства. И в пределах этой мобилизации создают так называемую "трудовую армию". Тогда, если они выполняют норму – получают соответствующий объем материальных ценностей. Если эту норму не выполняют, тогда "до свидания",
– объяснил Олег Пензин.
Это очень непопулярное решение, которое может привести к нежелательным последствиям.
К тому же при переходе экономики на "военные рельсы" параллельно необходимо замораживать все счета в банках. Опасным нюансом есть и заморозка валютного рынка. Возможны также критический импорт.
Критический импорт
Это перечень товаров, необходимых государству в условиях военного времени. Его цель – ограничить выведение за границу валюты и укрепить национальную экономику.
Невыгодное решение для многих
К тому же в историческом разрезе послевоенная судьба демократических сил, олицетворявших в своих странах переход на "военные рельсы" не складывалась хорошо. Ни одна политическая сила, которая привела государство к победе, на следующих выборах не побеждала.
Так происходило в Соединенных Штатах Америки и Великобритании.
Любые действия, связанные с переводом экономики на "военные рельсы" чрезвычайно непопулярны среди электората. Поэтому электорат, оскорбленный жесткими методами руководящей силы, просто не голосует за нее, несмотря на то, что формально она привела страну к победе,
– заметил Пензин.
Люди всегда в первую очередь считают средства в своих кошельках. А вот при переходе на "военные рельсы" политическая сила замораживает социальные стандарты.
"Украинские политики не очень похожи на камикадзе, которые готовы ради страны на все. Они прежде всего думают о своем политическом будущем. Поэтому у меня большой пессимизм относительно того, что мы увидим переход страны на "военные рельсы", – подытожил экономист.
Кстати, все налоги и сборы из местных бюджетов в этом случае также будут передаваться в центральный бюджет. Тогда местные органы будут согласовывать все расходы в пределах сметы, которую согласует Минфин. Централизация всех средств – это шаг, с которым далеко не все будут согласны.
Какая ситуация в украинской экономике
- В 2024 году прогнозируют контролируемый рост инфляции – в пределах 10%. В связи с этим будут расти и цены на продукты. Это касается как Украины, так и мира. По словам экономистов, рынок адаптируется к изменениям и, возможно, ценовые колебания в этом году будут меньше по сравнению с предыдущим.
- Издание The Guardian уверено, что для Украины сейчас крайне необходима поддержка западных партнеров. Если наши союзники не примут решение о выделении финансовой помощи, правительство, вероятнее всего, примет решение о допечатке денег.
- Интересно заметить, что за 2023 год в Украине вдвое сократилось количество безработных. Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие, сократилось с 89,8 тысячи человек до 42,9 тысячи человек за год.