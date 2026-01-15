Сгоревшая техника из-за перепадов напряжения: специалисты объяснили, кто должен платить

Ситуация в украинской энергосистеме сложная из-за российских обстрелов, дополнительную нагрузку добавляют морозы. Поэтому возможны перепады напряжения и как следствие повреждения бытовой техники.

Кто отвечает за ?

Однако потребители имеют право на компенсацию за повреждение техники, которое возникло из-за несоблюдения параметров качества электроэнергии, в частности, нестабильное напряжение. Эта возможность предусмотрена гарантированными стандартами качества электроснабжения, передает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков.

В ассоциации отмечают, что повредить электронные устройства могут различные факторы:

скачки напряжения в момент включения света;

неисправности линий или трансформаторов;

или нестабильное качество электроэнергии.

Эти параметры относятся к сфере ответственности операторов систем распределения, в частности, облэнерго. ОСР обеспечивают соблюдение соответствующего качества электроэнергии и обеспечивают техническое состояние сетей.

В то же время компенсация за сгоревшую технику – не автоматическая. Она рассматривается как возмещение убытков, связанных с несоблюдением стандартов,

– отметили в ассоциации.

То есть потребитель должен доказать, что утюг или микроволновка сгорели именно из-за перепадов напряжения, а не из-за технических неисправностей устройства.

Какую компенсацию можно получить?

Сумма компенсации зависит от вида нарушения стандартов электроснабжения. Также имеет значение класс потребителя.

Размеры выплат варьируются:

200 гривен – для бытовых потребителей;

400 гривен – для малого бизнеса;

600 гривен – для небытовых потребителей.

Впрочем, выплаты могут расти в зависимости от количества дней и объемов потребления электроэнергии, на которые повлияли эти нарушения.

Эти стандарты обязательны для всех операторов системы распределения и электропоставщиков в Украине, независимо от региона (ДТЭК, облэнерго и т.д.). Энергокомпания "платит" за то, что предоставила некачественную услугу,

– подчеркнули в ассоциации.

Важно! Вместе с тем предусмотрено еще возмещение отдельно за сгоревшую технику. Энергокомпания должна вернуть средства за ремонт в соответствии с квитанцией из сервисного центра или полную рыночная стоимость прибора, если он не подлежит ремонту.

Как получить компенсацию?

В ассоциации привели алгоритм действий в случае выхода из строя техники из-за перепадов напряжения. Потребителю необходимо:

обратиться к поставщику электроэнергии с письменным заявлением;

описать ситуацию и указать всю поврежденную технику, сумму ущерба;

приложить документы в подтверждение размера причиненного ущерба (чеки на приборы, акты сервисного центра или договора на ремонт техники).

Дополнительно специалисты рекомендуют пригласить представителя поставщика электроэнергии или оператора сети (РЭС), чтобы тот составил акт-претензию о компенсации за поврежденную технику.

Акт составляется вместе с потребителем и должен содержать информацию о том, что электроснабжение было ненадлежащего качества или предоставлено не в полном объеме,

– говорится в разъяснении.

Поставщик электроэнергии обязан решить вопрос о выплате компенсации или отказать в письменной форме с обоснованием причины в течение 5 рабочих дней.

Заметьте! Потребители могут отправить письменное обращение по поврежденной техники онлайн, через личный кабинет в ДТЭК.

