Сгоревшая техника из-за перепадов напряжения: специалисты объяснили, кто должен платить
- Потребители имеют право на компенсацию за поврежденную технику из-за нестабильного напряжения, но должны доказать, что причиной был именно перепад напряжения.
- Суммы компенсаций варьируются от 200 до 600 гривен в зависимости от класса потребителя, а также возможно возмещение за ремонт.
Ситуация в украинской энергосистеме сложная из-за российских обстрелов, дополнительную нагрузку добавляют морозы. Поэтому возможны перепады напряжения и как следствие повреждения бытовой техники.
Кто отвечает за ?
Однако потребители имеют право на компенсацию за повреждение техники, которое возникло из-за несоблюдения параметров качества электроэнергии, в частности, нестабильное напряжение. Эта возможность предусмотрена гарантированными стандартами качества электроснабжения, передает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков.
В ассоциации отмечают, что повредить электронные устройства могут различные факторы:
- скачки напряжения в момент включения света;
- неисправности линий или трансформаторов;
- или нестабильное качество электроэнергии.
Эти параметры относятся к сфере ответственности операторов систем распределения, в частности, облэнерго. ОСР обеспечивают соблюдение соответствующего качества электроэнергии и обеспечивают техническое состояние сетей.
В то же время компенсация за сгоревшую технику – не автоматическая. Она рассматривается как возмещение убытков, связанных с несоблюдением стандартов,
– отметили в ассоциации.
То есть потребитель должен доказать, что утюг или микроволновка сгорели именно из-за перепадов напряжения, а не из-за технических неисправностей устройства.
Какую компенсацию можно получить?
Сумма компенсации зависит от вида нарушения стандартов электроснабжения. Также имеет значение класс потребителя.
Размеры выплат варьируются:
- 200 гривен – для бытовых потребителей;
- 400 гривен – для малого бизнеса;
- 600 гривен – для небытовых потребителей.
Впрочем, выплаты могут расти в зависимости от количества дней и объемов потребления электроэнергии, на которые повлияли эти нарушения.
Эти стандарты обязательны для всех операторов системы распределения и электропоставщиков в Украине, независимо от региона (ДТЭК, облэнерго и т.д.). Энергокомпания "платит" за то, что предоставила некачественную услугу,
– подчеркнули в ассоциации.
Важно! Вместе с тем предусмотрено еще возмещение отдельно за сгоревшую технику. Энергокомпания должна вернуть средства за ремонт в соответствии с квитанцией из сервисного центра или полную рыночная стоимость прибора, если он не подлежит ремонту.
Как получить компенсацию?
В ассоциации привели алгоритм действий в случае выхода из строя техники из-за перепадов напряжения. Потребителю необходимо:
- обратиться к поставщику электроэнергии с письменным заявлением;
- описать ситуацию и указать всю поврежденную технику, сумму ущерба;
- приложить документы в подтверждение размера причиненного ущерба (чеки на приборы, акты сервисного центра или договора на ремонт техники).
Дополнительно специалисты рекомендуют пригласить представителя поставщика электроэнергии или оператора сети (РЭС), чтобы тот составил акт-претензию о компенсации за поврежденную технику.
Акт составляется вместе с потребителем и должен содержать информацию о том, что электроснабжение было ненадлежащего качества или предоставлено не в полном объеме,
– говорится в разъяснении.
Поставщик электроэнергии обязан решить вопрос о выплате компенсации или отказать в письменной форме с обоснованием причины в течение 5 рабочих дней.
Заметьте! Потребители могут отправить письменное обращение по поврежденной техники онлайн, через личный кабинет в ДТЭК.
Какая ситуация в энергосистеме сейчас?
Из-за повреждений, нанесенных предыдущими обстрелами, энергосистема страны работает в напряженном режиме. В ряде областей сейчас вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии, чтобы удержать стабильность сети.
Уровень потребления электричества в целом соответствует сезонным показателям. По состоянию на 9:30 15 января он был на 4,5% ниже, чем в это же время накануне. Такая динамика связана с введением жестких ограничений в отдельных регионах.
В течение всех суток в Украине сохраняется потребность в экономном использовании электроэнергии. Граждан просят максимально уменьшить пользование мощными приборами, а энергоемкие дела, по возможности, переносить на ночное время после 23:00. Это поможет сократить продолжительность вынужденных обесточиваний.