Хто відповідає за ?

Однак споживачі мають право на компенсацію за пошкодження техніки, яке виникло через недотримання параметрів якості електроенергії, зокрема, нестабільну напругу. Ця можливість передбачена гарантованими стандартами якості електропостачання, передає 24 Канал з посиланням на Асоціацію платників податків.

В асоціації зазначають, що пошкодити електронні пристрої можуть різні чинники:

стрибки напруги у момент увімкнення світла;

несправності ліній або трансформаторів;

або нестабільна якість електроенергії.

Ці параметри належать до сфери відповідальності операторів систем розподілу, зокрема, обленерго. ОСР забезпечують дотримання відповідної якості електроенергії і забезпечують технічний стан мереж.

Водночас компенсація за згорілу техніку – не автоматична. Вона розглядається як відшкодування збитків, що пов’язані з недотриманням стандартів,

– наголосили в асоціації.

Тобто споживач має довести, що праска чи мікрохвильовка згоріли саме через перепади напруги, а не через технічні несправності пристрою.

Яку компенсацію можна отримати?

Сума компенсації залежить від виду порушення стандартів електропостачання. Також має значення клас споживача.

Розміри виплат варіюються:

200 гривень – для побутових споживачів;

400 гривень – для малого бізнесу;

600 гривень – для непобутових споживачів.

Втім, виплати можуть зростати залежно від кількості днів та обсягів споживання електроенергії, на які вплинули ці порушення.

Ці стандарти обов’язкові для всіх операторів системи розподілу та електропостачальників в Україні, незалежно від регіону (ДТЕК, обленерго тощо). Енергокомпанія "платить" за те, що надала неякісну послугу,

– підкреслили в асоціації.

Важливо! Разом з тим передбачане ще відшкодування окремо за згорілу техніку. Енергокомпанія має повернути кошти за ремонт відповідно до квитанції з сервісного центру або повну ринкова вартість приладу, якщо він не підлягає ремонту.

Як отримати компенсацію?

У асоціації навели алгоритм дій у разі виходу з ладу техніки через перепади напруги. Споживачеві необхідно:

звернутися до постачальника електроенергії з письмовою заявою;

описати ситуацію та вказати всю пошкоджену техніку, суму збитків;

додати документи на підтвердження розміру заподіяної шкоди (чеки на прилади, акти сервісного центру або догори на ремонт техніки).

Додатково фахівці рекомендують запросити представника постачальника електроенергії або оператора мережі (РЕМ), щоб той склав акт-претензію про компенсацію за пошкоджену техніку..

Акт складається разом зі споживачем і має містити інформацію про те, що електропостачання було неналежної якості або надано не в повному обсязі,

– йдеться в роз'ясненні.

Постачальник електроенергії зобов’язаний вирішити питання щодо виплати компенсації або ж відмовити у письмовій формі з обґрунтуванням причини протягом 5 робочих днів.

Зауважте! Споживачі можуть надіслати письмове звернення щодо пошкодженої техніки онлайн, через особистий кабінет у ДТЕК.

Яка ситуація в енергосистемі зараз?