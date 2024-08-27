Буквально несколько кликов: как подать заявление на перерасчет пенсии через ПФУ

Перерасчет пенсий осуществляется, чтобы откорректировать выплаты в зависимости от различных факторов. Его проводят либо автоматически, либо по заявлению самого получателя.

Как пересчитать пенсию через ПФУ

Подать заявление на перерасчет пенсии можно через портал ПФУ. Делать это надо в следующих случаях:

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поступления на работу, увольнения с работы;

регистрации или снятия с учета в качестве физического лица - предпринимателя;

приобретения изменения или прекращения особого статуса;

изменения места жительства (регистрации);

выезда на постоянное место жительства за границу;

возобновления выплаты пенсии;

предоставления пенсионером документов о стаже или заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;

установление надбавок, повышений, доплат и т.д;

потери кормильца;

если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжило работать, приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа, после назначения (предыдущего перерасчета) прошло не менее двух лет.

Какие документы нужны

заявление;

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 года, в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей;

другие документы о стаже (в случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней).

ПФУ должен рассмотреть такое заявление в течение 10 дней и принять соответствующее решение.