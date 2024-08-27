Могут ли украинцы обращаться за перерасчетом пенсии онлайн

Перерасчет пенсий может осуществляться как автоматически, так и по заявлению пенсионера. Это необходимо для пересмотра и корректировки размера пенсионных выплат с учетом различных факторов.

Когда стоит подавать заявление на перерасчет пенсии

Сейчас подать электронное заявление на перерасчет пенсии можно также через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, даже не выходя из дома.

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Поэтому, Пенсионный фонд должен принять решение о перерасчете в течение 10 дней, а результаты перерасчета можно будет посмотреть в личном кабинете на портале.

Следует заметить, что подавать заявление на индивидуальный перерасчет пенсии необходимо в следующих случаях:

Трудоустройство или увольнение с должности;

Регистрация или снятие с учета как физическое лицо-предприниматель;

Приобретение или прекращение особого статуса;

Изменение места жительства или регистрации;

Выезд на постоянное место жительства за границу;

Возобновление выплат пенсии;

Предоставление пенсионером документов о стаже или заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;

Установление надбавок, повышений, доплат и других дополнительных выплат;

Потеря кормильца;

Если застрахованное лицо, после назначения пенсии, продолжило работать и набрало не менее 24 месяцев страхового стажа, а с момента назначения (или предыдущего перерасчета) прошло не менее двух лет.

Обратите внимание! Чтобы провести перерасчет пенсии, нужно подать следующие документы: заявление, паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, а также трудовую книжку или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность или страховой стаж до 1 января 2004 года. К таким документам могут относиться, например, военный билет или сведения о рождении детей.