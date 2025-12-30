Повышение пенсий 2026: для кого будет перерасчет в новом году

Перерасчет пенсий в 2026 году будут осуществлять в рамках индексации, чтобы компенсировать подорожание товаров и услуг из-за инфляции. Кого он будет касаться и какие данные примут во внимание – рассказываем далее.

Кому пересчитают пенсии в 2026 году?

Как сообщил в ответ на запрос 24 Канала Пенсионный фонд Украины, механизм ежегодного перерасчета пенсий определяет Правительство. Оно формирует коэффициент индексации на основе данных за последние годы.

Индексация пенсий запланирована с 1 марта 2026 года. При пересчете выплат используют два показателя, а коэффициент индексации обнародуют в феврале.

Обратите внимание! Перерасчеты пенсий при изменении размера минимальной зарплаты или прожиточного минимума для нетрудоспособных осуществляют работающим пенсионерам после увольнения с работы.

Какие данные учитывают при индексации пенсий?

Индексация призвана частично возместить пенсионерам потерю покупательной способности их выплат из-за инфляции. Поэтому для перерасчета пенсий используют следующую информацию:

рост потребительских цен за предыдущий год;

рост за три года средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы.

Важно! Не пересчитают выплату в 2026 году тем пенсионерам, которые вышли на отдых в течение последних трех лет, поскольку их пенсии назначены по актуальным показателям заработка.

Напомним, что в 2025 году коэффициент индексации составил 1,115, что в среднем дало прирост выплат на 9,5%. Минимальное повышение пенсии было 100 гривен, а максимальное – 1 500 гривен.

Сколько людей получают пенсию в Украине?