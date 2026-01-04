Минимальные пенсии уже пересчитали: какое повышение придет в январе
- С 1 января в Украине повысили пенсии для тех, чьи выплаты привязаны к прожиточному минимуму или минимальной зарплате, в частности минимальная пенсия выросла до 2 595 гривен, а максимальная до 25 950 гривен.
- Ожидается, что индексация пенсий в 2026 году состоится 1 марта, с приблизительным повышением на 14,6% для пенсий, привязанных к минимальной зарплате и прожиточному минимуму.
С 1 января в Украине обновили порядок начисления пенсий, однако повышение получили не все. Перерасчет связан с изменениями прожиточного минимума и минимальной зарплаты и касается только отдельных категорий пенсионеров.
Кто получит повышенную пенсию в январе?
В Украине стартовал очередной перерасчет пенсий, но повышение получили не все. Рост выплат коснулся только тех пенсионеров, чьи пенсии непосредственно привязаны к прожиточному минимуму или минимальной заработной плате, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Под перерасчет попали граждане с минимальными и максимальными пенсиями, а также те, чьи выплаты включают доплаты, определены прожиточным минимумом, и пенсии, зависящие от минимальной заработной платы.
- Минимальная пенсия выросла с 2 361 до 2 595 гривен, тогда как максимальная – с 23 610 до 25 950 гривен.
- Надбавки за сверхнормативный стаж также увеличились: теперь за каждый дополнительный год мужчины получают 25,95 гривны, женщины – 25,95 гривны за стаж более 30 лет.
- Отдельно пересчитали пенсии, привязаны к минимальной зарплате: для лиц в возрасте от 65 лет, которые имеют необходимый стаж, минимальная выплата теперь составляет 3 458,8 гривны вместо 3 200 гривен после повышения минималки с 8 000 до 8 647 гривен.
Проиндексируют ли выплаты в 2026 году?
Период ежегодного повышения пенсий в 2026 году останется неизменным. Индексация состоится с 1 марта. Сейчас точный коэффициент перерасчета еще не обнародован.
Справочно: Официальный процент повышения станет известен в феврале, после выхода актуальной статистики по среднему уровню заработных плат в Украине.
По предварительным оценкам экспертов, мартовская индексация может составить примерно 14,6%, что обеспечит заметный рост выплат для пенсионеров, пишет OBOZ.UA. Особенно тех, чьи пенсии привязаны к минимальной зарплате и прожиточному минимуму.
Что будет с пенсиями по инвалидности?
Ежемесячные выплаты для людей с инвалидностью, которые получили ранения или заболевания вследствие войны, увеличатся в пределах от 800 до 1 500 гривен в зависимости от группы инвалидности.
Для гражданских пенсионеров с инвалидностью в 2026 году существенных изменений в формуле начисления не предусмотрено. Как и раньше, их выплаты будут определяться в процентном соотношении к пенсии по возрасту, с учетом конкретной группы инвалидности и страхового стажа.
