Кому из пенсионеров не пересчитают пенсии с 1 апреля

В Пенсионном фонде сообщили, что с 1 апреля будет проведен плановый перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Однако повышение получит не каждый.

Кого коснется перерасчет

Перерасчет пенсий повлияет только на небольшую категорию пенсионеров, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

Читайте также В одном из городов Украины готовятся завершить отопительный сезон: названа конечная дата

Изменения будут касаться только тех, кто после назначения или последнего перерасчета пенсии имеет не менее 24 месяцев страхового стажа или прошло два года независимо от количества приобретенного стажа.

Заметьте! Оформлять заявление не нужно – перерасчет осуществят автоматически на основании информации из базы ПФУ.

Кому пенсию не пересчитают

Итак, в 2025 году перерасчет пенсий проведут для тех работающих пенсионеров, которым пенсия была назначена или последний раз пересмотрена в 2023 году. Но это повышение не коснется всех.

Пенсии не пересчитают тем, кто вышел на пенсию по выслуге лет и еще не достиг 60 лет.

Важно! Кроме того, в случаях, когда человек получает минимальную пенсию с доплатой до установленного уровня, повышение фактически не ощутится. Размер основной пенсии возрастет, но сумма доплаты соответственно уменьшится.