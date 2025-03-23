В каких случаях украинцы могут требовать перерасчета пенсий

Украинцы имеют право обратиться в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать пенсии. По словам юристов, есть как минимум три основания для такого пересмотра.

Что делать, когда пенсия слишком маленькая

Перерасчет пенсии обычно проводится, когда увеличивается страховой стаж или зарплата. Впрочем, в некоторых случаях это возможно по личному обращению пенсионера, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

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Пенсионеру необязательно указывать причину обращения, но можно попросить ПФУ самостоятельно определить лучший вариант перерасчета пенсии. Тогда фонд рассмотрит несколько возможных вариантов и выберет самый выгодный.

Какие есть основания для перерасчета пенсии:

Рост зарплаты

Если после назначения пенсии человек в течение двух лет и более получал зарплату, выше той, с которой ранее рассчитывали пенсию, можно обратиться за ее перерасчетом. Повторно подавать заявление разрешается каждые два года, если зарплата и в дальнейшем будет расти.

Увеличение трудового стажа

Если человек при выходе на пенсию имел недостаточно стажа, но продолжил работать, то каждые два года может обратиться за перерасчетом, учитывая новый стаж. Однако если за это время пенсионер получает полный необходимый стаж, то перерасчет можно сделать сразу, не дожидаясь двухлетнего периода.

Рост прожиточного минимума

Пенсии автоматически пересматривают при повышении прожиточного минимума в стране. Неработающим пенсионерам такой перерасчет делают со дня, когда меняется прожиточный минимум. Тем, кто работает, пенсию пересчитывают после завершения трудовой деятельности.

В каких еще случаях возможен перерасчет

Дополнительными основаниями для перерасчета пенсии являются: