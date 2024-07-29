Кому с 1 августа не пересчитают субсидию с 1 августа

С 1 августа 2024 года украинцам автоматически пересчитают субсидии на неотапливаемый сезон. Это связано с ростом тарифов на электроэнергию.

Кому не пересчитают субсидию

Отдельным категориям граждан нужно будет обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

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Большинство получателей субсидий получат их автоматически, если их данные об имущественном состоянии или составе домохозяйств не изменились.

Это означает, что дополнительно обращаться никуда не нужно. Пенсионный фонд на основе имеющихся данных пересчитает размер субсидии, на которую семья или домохозяйство имеет право.

Однако определенные категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах для получения субсидии.

Среди них:

Заявитель или член домохозяйства арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги.

В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

Количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных.

Домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Лица, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон субсидию было назначено в размере 0 гривен.

С 1 июня в Украине тариф на электроэнергию был повышен до 4,32 гривны за киловатт. В связи с этим Пенсионный фонд осуществил перерасчет субсидий на оплату услуг ЖКХ. Большинству потребителей, которые ранее оформили субсидии, их размер будет пересчитан автоматически.