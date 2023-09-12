Перерасчет субсидии: как увеличить размер денежной помощи

12 сентября 2023, 13:17
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Источник:

Львовская ОГА

Субсидия начисляется малоимущим гражданам. Изменение размера социальной помощи возможно только в некоторых случаях и при отсутствии долгов.

Как происходит перерасчет субсидий

Процедура пересчета субсидий происходит в начале и конце отопительного сезона. Следующий пересмотр размера социальной помощи состоится в октябре.

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В каких случаях происходит перерасчет:

  • если изменилось количество людей в семье или их доход;
  • в случае когда летом сумма субсидии составляла 0 гривен.

Субсидию также могут отменить, если:

  • семья имеет льготы по ЖКХ;
  • умер получатель льгот;
  • увеличился доход семьи;
  • изменился состав семьи, проживающей по указанному адресу.
Заметьте! Сумма субсидии напрямую зависит от дохода семьи и коммунальных платежей, которые они должны оплачивать.

Перерасчет субсидий происходит автоматически в случае законодательных изменений. Если изменились обстоятельства в конкретно взятой семье, ее членам следует лично обратиться в ПФУ.

Как оформить субсидию

Для оформления льгот необходимо обратиться в органы социальной защиты офлайн или в веб-портал ПФУ онлайн. Какие документы необходимы для начисления субсидий:

  • заявление о необходимости льгот;
  • декларация про доходы семьи;
  • договор аренды или удостоверение на право собственности указанного помещения.
Обратите внимание! Если проверка обнаружит скрытый доход, который не указан в декларации, вам автоматически откажут в субсидии.
Автор: Анастасія Зорик