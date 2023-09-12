Перерасчет субсидии: как увеличить размер денежной помощи

Субсидия начисляется малоимущим гражданам. Изменение размера социальной помощи возможно только в некоторых случаях и при отсутствии долгов.

Как происходит перерасчет субсидий

Процедура пересчета субсидий происходит в начале и конце отопительного сезона. Следующий пересмотр размера социальной помощи состоится в октябре.

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В каких случаях происходит перерасчет:

если изменилось количество людей в семье или их доход;

в случае когда летом сумма субсидии составляла 0 гривен.

Субсидию также могут отменить, если:

семья имеет льготы по ЖКХ;

умер получатель льгот;

увеличился доход семьи;

изменился состав семьи, проживающей по указанному адресу.

Сумма субсидии напрямую зависит от дохода семьи и коммунальных платежей, которые они должны оплачивать.

Перерасчет субсидий происходит автоматически в случае законодательных изменений. Если изменились обстоятельства в конкретно взятой семье, ее членам следует лично обратиться в ПФУ.

Как оформить субсидию

Для оформления льгот необходимо обратиться в органы социальной защиты офлайн или в веб-портал ПФУ онлайн. Какие документы необходимы для начисления субсидий:

заявление о необходимости льгот;

декларация про доходы семьи;

договор аренды или удостоверение на право собственности указанного помещения.

Если проверка обнаружит скрытый доход, который не указан в декларации, вам автоматически откажут в субсидии.