Перерасчет субсидии: как увеличить размер денежной помощи
Источник:Львовская ОГА
Субсидия начисляется малоимущим гражданам. Изменение размера социальной помощи возможно только в некоторых случаях и при отсутствии долгов.
Как происходит перерасчет субсидий
Процедура пересчета субсидий происходит в начале и конце отопительного сезона. Следующий пересмотр размера социальной помощи состоится в октябре.
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В каких случаях происходит перерасчет:
- если изменилось количество людей в семье или их доход;
- в случае когда летом сумма субсидии составляла 0 гривен.
Субсидию также могут отменить, если:
- семья имеет льготы по ЖКХ;
- умер получатель льгот;
- увеличился доход семьи;
- изменился состав семьи, проживающей по указанному адресу.
Перерасчет субсидий происходит автоматически в случае законодательных изменений. Если изменились обстоятельства в конкретно взятой семье, ее членам следует лично обратиться в ПФУ.
Как оформить субсидию
Для оформления льгот необходимо обратиться в органы социальной защиты офлайн или в веб-портал ПФУ онлайн. Какие документы необходимы для начисления субсидий:
- заявление о необходимости льгот;
- декларация про доходы семьи;
- договор аренды или удостоверение на право собственности указанного помещения.