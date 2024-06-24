В Украине переселенцев стало больше в 11 раз - что будет с выплатами для ВПЛ

Количество переселенцев выросло в 11 раз, что создает новые вызовы для финансовой системы Украины. Несмотря на это, выплаты для ВПЛ будут сохранены, уверяют в Министерстве финансов.

Что будет с выплатами для ВПЛ

Правительство сохраняет все расходы для внутренне перемещенных лиц в 2024 году, несмотря на вызовы для финансовой системы.

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Заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что расходы на выплаты для ВПО сейчас являются вторыми по объему после расходов на оборону.

Роман Ермоличев Заместитель министра финансов Украины По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза и составляют более 470 миллиардов гривен. Так, количество получателей социальных выплат по сравнению с довоенным периодом выросло на 40% с 3,6 миллиона человек до почти 5 миллионов человек.

В 2024 году в государственном бюджете предусмотрено почти 5 миллионов получателей социальных выплат, на которые выделят 136,5 миллиарда гривен.

Из этой суммы 57,6 миллиарда гривен будет направлено на помощь для проживания внутренне перемещенных лиц, что почти в 20 раз больше по сравнению с расходами до полномасштабного вторжения.

По словам Ермоличева, благодаря внешнему финансированию как в прошлом, так и в этом году, все социальные и гуманитарные расходы были полностью обеспечены. Международная поддержка остается критически важной для Украины в условиях полномасштабной войны.

Кому из переселенцев прекратят выплаты

В Министерстве финансов отметили, что правительство обеспечивает выполнение плановых показателей по социальным расходам на 100%, сейчас уже профинансировано 243,2 миллиарда гривен.

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут потерять выплаты уже через два месяца. Это будет касаться тех, кому выплаты были продлены на еще один шестимесячный период.

В определенных случаях, таких как онлайн-обучение детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.

Согласно постановлению Кабмина, помощь на проживание ВПЛ, которые имеют на нее право и обратились за продолжением выплат с лично поданным заявлением в феврале – апреле 2024 года, назначается и выплачивается с 1 марта 2024 года. Итак, если по состоянию на 1 мая лицо не приняло меры для своего трудоустройства, помощь ему прекращается независимо от того, подавала ли она такое заявление в марте или в апреле.

Для лиц, которые обратились за продолжением выплат в мае или июне, ситуация несколько проще. Они будут иметь два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости, и этот период будет отсчитываться с 1 мая или с 1 июня соответственно.