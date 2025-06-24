Карточные переводы: кто должен платить налоги и когда это делать в 2025 году

В Украине за переводы с карты на карту нужно платить налоги. Однако не все банковские операции подлежат налогообложению.

Когда платить налоги с карточных переводов

Все переводы с карты на карту, которые являются доходами, необходимо декларировать и платить с них налоги. Регулярные это были поступления или одноразовые, неважно, сообщает 24 Канал со ссылкой на систему "Безоплатной юридической помощи".

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Подавать декларацию за карточные переводы необходимо в том случае, если они не были обложены налогом через работодателя, финансовые учреждения и тому подобное.

Задекларировать доходы на карту необходимо до 1 мая 2025 года (за 2024 год).

Уплатить налоги нужно до 1 августа 2025 года.

В этом году карточные переводы облагаются налогом по следующим ставкам:

налог на доходы физических лиц – 18%;

военный сбор – 5%;

общая сумма налогов – 23% от дохода.

Важно! Задекларировать доходы, которые человек получил на карточку, можно в электронном кабинете налогоплательщика.

Кто может не платить налоги с карточных переводов

Кроме заработной платы, не нужно облагать налогом стипендии и денежную помощь от государства, которая поступает на карту. Также не уплачиваются налоги за подарки и наследство, которое присылают родственники первой и второй степени родства:

родители;

жена и муж;

дети и внуки;

дедушки и бабушки;

родные сестры и братья.

Однако важно иметь подтверждение, что карточный перевод является подарком, например, договор дарения. Также нужно указывать это в назначении платежа.

Стоит знать! Не нужно платить налоги также с возвратной финансовой помощи. Ведь когда деньги занимают, а потом возвращают долг, это не считается доходом.