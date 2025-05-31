Какую сумму можно перевести с карты на карту и какие ограничения будут действовать с 1 июня

В Украине ограничены суммы, которые можно перевести с карты на карту. 1 июня часть банков планирует дополнительно уменьшить лимит.

Какие лимиты действуют на карточные переводы

С 1 февраля 2025 года клиенты банков со средним и низким уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривен в месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на меморандум Независимой ассоциации банков.

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Однако с 1 июня лимит на переводы уменьшится до 100 тысяч гривен в месяц. Тогда как для клиентов с "высоким" уровнем риска действует лимит в 50 тысяч гривен. Это ограничение распространяется как на переводы с карты на карту, так и на платежи по реквизитам IBAN.

Банки, которые ограничат переводы:

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Приватбанк";

"Универсал банк" (monobank);

"Укрэксимбанк";

"Укргазбанк";

"КристалБанк";

"Глобус Банк", "МТБ Банк";

"Радабанк";

"Идея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"ЕПБ";

"Клиринговый дом";

"Поликомбанк";

"Банк Траст-Капитал";

"Украинский банк реконструкции и развития";

"Окси банк";

"Первый инвестиционный банк";

"Агропросперис Банк";

"НоваПей" (NovaPay);

"ПроКредит Банк";

"Коминбанк";

"Правэкс банк";

ФК "ЭВО" (RozetkaPay);

"Украинский капитал";

"Сенс Банк";

"Скай-Банк";

"Пиреус Банк МКБ";

"Банк инвестиций и сбережений".

Как отменить ограничения на карточные переводы

Некоторые граждане могут избежать лимитов на карточные переводы при определенных условиях. Значительные суммы могут переводить волонтеры или ФЛП, однако для этого надо предоставить банку следующие документы:

справку ОК-5 или ОК-7 из ПФУ (сформировать можно онлайн через Дію или в ЦНАПе);

декларацию о доходах из Государственной налоговой службы;

выписку о зарплатных начислениях от работодателя;

справку о социальных выплатах или других зачислениях из госорганов;

подтверждение доходов членов семьи (при условии совместного ведения хозяйства);

документы о полученных гонорарах или поддержке волонтерских фондов.

Когда банк рассмотрит документы, то может отменить или существенно повысить лимиты.