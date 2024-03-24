Всего 10 секунд: в ЕС введут мгновенные банковские переводы

Европарламент поддержал введение мгновенных банковских переводов в Европейском Союзе. Таким образом переводы евро между счетами будут поступать менее чем за 10 секунд.

Однако эта норма вступает в силу не сразу – банкам нужно время для того, чтобы подстроиться под новые правила. Переходный период составит до 18 месяцев.

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Мгновенные переводы евро

Европарламент 24 марта принял новые правила банковских переводов. Так, отныне все переводы евро внутри ЕС должны происходить в течение 10 секунд, независимо от дня и часа. Кроме этого, комиссия за мгновенные переводы не должна быть больше, чем комиссия за обычную.

Также эта норма коснется и стран-членов, которые не ввели евро как национальную валюту. Для них предусмотрен более долгий период перехода на мгновенные переводы, а также исключение на переводы, которые осуществляются в нерабочее время.

Сообщается, что соответствующий закон вступит в силу через 20 дней. Однако финансовые учреждения Евросоюза будут иметь еще 9 месяцев, чтобы подготовиться к внедрению мгновенных платежей. Также согласно закону они получат 18 месяцев на подключение таких переводов.

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