Больше возможностей: теперь для украинцев международные переводы станут дешевле

В Брюсселе подписали совместное заявление предоставлятелей услуг по переводу средств в Украину. Теперь граждане Украины будут иметь расширенные возможности для осуществления доступных и прозрачных переводов.

Какие главные преимущества

В первую очередь, данное заявление будет способствовать уменьшению стоимости перевода средств в Украину, сообщили в Нацбанке.

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Следует отметить, что речь идет и о таких преимуществах как:

дальнейшее содействие предоставлению услуг по переводу средств и снижению комиссий за них до целевого показателя в 3% (установленного в Целях устойчивого развития и Дорожной карте группы стран G20 по трансграничным платежам);

снижение общих размеров комиссий за перевод средств по крайней мере на время агрессии россии против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;

раскрытие общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и Нацбанком;

направление усилий на сохранение доступности услуг по переводу средств через сеть агентов и последующая их цифровизация.

Кто может воспользоваться преимуществами

руководители платежных организаций Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, АО КБ "ПриватБанк", АО "Ощадбанк", АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ", АО "А-БАНК", ООО "НоваПэй", ПАО "Укрпочта", ЧАО "УФГ".

Услуги по переводу средств будут предоставляться как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, которые покинули свои дома, спасаясь от войны за границей, так и каждому желающему поддержать украинцев и перевести средства в Украину.

Снижение стоимости денежных переводов в Украину обеспечит значительную экономию средств для отправителей и станет эффективным вкладом в расширение помощи украинскому народу,

– отметил заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

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Кстати, несмотря на войну, платежная инфраструктура в Украине продолжает работать стабильно. Получить переводы в Украине можно с использованием всех доступных способов: через международные системы перевода средств, с карты на карту, через SWIFT по номеру IBAN.

В целом, по предварительным оценкам Национального банка, за январь – июль 2022 года в Украину было перечислено 7,6 миллиарда долларов. Несмотря на войну, это всего на 5,7% меньше, чем за аналогичный период "довоенного" года.

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