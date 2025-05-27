ЕС утвердил план займов на оборону в 150 миллиардов евро: какая страна воздержалась

Совет ЕС утвердил программу SAFE, предусматривающую создание фонда займов на перевооружение Европы. Его сумма – 150 миллиардов евро.

Что известно об утверждении плана займов

Совет ЕС по общим вопросам на заседании 27 мая утвердил инструмент SAFE, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Программа предусматривает возможность заимствования до 150 миллиардов евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Механизм SAFE утвержден широким консенсусом. Голосов против не было, одно государство воздержалось,

– рассказал представитель польского председательства.

Дипломат из другого государства ЕС на условиях анонимности сообщил, что воздержалась Венгрия.

Как будет работать механизм

Столицы стран ЕС согласились создать фонд займов на вооружение в размере 150 миллиардов евро, подкрепленный общим бюджетом блока. Этот шаг вызван войной России против Украины и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал Европу самостоятельно финансировать собственную оборону.

Механизм позволит странам-членам брать кредиты у Брюсселя и использовать их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов. Его предложила Европейская комиссия в начале 2025 года как средство ускорения перевооружения континента.

План "Перевооружить Европу"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила многоэтапный план "Перевооружить Европу", благодаря которому можно будет привлечь 800 миллиардов евро. В частности, для усиления поддержки Украины.

Главный редактор Defence Express заметил, что план Урсулы фон дер Ляйен пока только представлен и его еще будут согласовывать. Впрочем, важно отметить, что он о деньгах, а не об оружии. Разница между деньгами, которые выделяются на оружие, и наличием вооружения заключается во времени.

По его словам, Европа должна была согласовывать это финансирование еще в 2014 году, чтобы европейские страны могли полноценно обеспечить свою обороноспособность.