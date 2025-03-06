Впрочем, этот план имеет несколько нюансов, о них подробнее 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. К слову, план "Перевооружить Европу" состоит из 5 пунктов.

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"Не об оружии, а о деньгах"

Главный редактор Defence Express отметил, что план Урсулы фон дер Ляйен пока только представлен и его еще будут согласовывать. Впрочем, важно подчеркнуть, что он о деньгах, а не об оружии. Разница между деньгами, которые выделяются на оружие, и наличием вооружения заключается во времени.

Если бы возможно было бы убивать россиян, забрасывая их евро, то было бы значительно проще. Однако надо эти деньги превратить в оружие. Когда мы говорим о заказе даже дополнительного вооружения, то до передачи первой весомой партии надо ждать от 6 до 18 месяцев, в зависимости от того, о каком вооружении идет речь,

– отметил Катков.

По его словам, Европа должна была согласовывать это финансирование еще в 2014 году, чтобы европейские страны могли полноценно обеспечить свою обороноспособность.

Обратите внимание! Администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине, что угрожает способности Киева противостоять российским войскам. Военная помощь от США остается под вопросом.

Сейчас в Европе пытаются найти пути дополнительно финансирования своей обороны, один из них – увеличить возможность залезать в дефицит бюджета путем оборонных расходов. То есть страны смогут просто закупать оружие в долг.

Это вполне может сработать, ведь позволит увеличить процент расходов от ВВП и вкладывать больше денег в оборонку. Также Европейский Союз примерно имеет финансовый ресурс на 150 миллиардов евро, чтобы кредитовать страны для совместных закупок вооружений,

– сказал главный редактор Defence Express.

В Европе есть все силы для сдерживания России и полноценного отпора, но это будет для них некомфортная война. Если брать все европейские страны, не беря Турцию, то это 1,5 миллионная армия с современным вооружением. У России на бумаге 1,5 миллиона. То есть европейцы могут спокойно вести войну, но для них это будет некомфортная и долгая война.