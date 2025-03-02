Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европу нужно перевооружить. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Нужен "всплеск обороны"

Свое заявление она сделала после переговоров Стармера и Владимира Зеленского.

По ее словам, нужно срочно "нужно перевооружить Европу". Также она добавила, что континент должен "массивно активизироваться" и иметь "всплеск обороны".

Государствам-членам нужно больше финансового пространства, чтобы увеличить уровень обороны. Мы хотим, чтобы США знали, что мы готовы защищать демократию,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Это произошло после того, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в Белом доме 28 февраля. Чиновники США неоднократно также говорили, что Европа должна больше выделять на оборону и именно Европа должна гарантировать Украине безопасность в случае подписания мирного договора с Россией.