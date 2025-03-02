Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США расценивают действия Владимира Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Трампа по урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Рубио не говорил с Зеленским

Также Рубио рассказал, что с момента спора в Овальном кабинете он не общался ни с Зеленским, ни с кем-то из представителей власти Украины.

Ссора Владимира Зеленского ат Дональда Трампа с Джей ди Вэнсом произошла 28 февраля. Украинский лидер прибыл для того, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых с США, однако этого так и не произошло.

Соглашение отложили из-за ссоры, которая произошла между политиками. Дональд Трамп пытался нажать на украинского президента, чтобы тот согласился на мирное соглашение с Россией без гарантий безопасности. На это Зеленский ответил, что раньше так уже подписывали договоры с агрессором, однако их всегда нарушали россияне.