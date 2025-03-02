Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США розцінюють дії Володимира Зеленського у Білому домі як спробу завадити зусиллям адміністрації Трампа щодо врегулювання конфлікту в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на ABC News.

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Рубіо не говорив із Зеленським

Також Рубіо розповів, що з моменту суперечки в Овальному кабінеті він не спілкувався ні з Зеленським, ні з кимось із представників влади України.

Сварка Володимира Зеленського ат Дональда Трампа з Джей ді Венсом сталась 28 лютого. Український лідер прибув для того, аби підписати угоду про корисні копалини із США, проте цього так і не сталось.

Угоду відтермінували через сварку, яка сталась між політиками. Дональд Трамп намагався натиснути на українського президента, щоб той погодився на мирну угоду із Росією без гарантій безпеки. На це Зеленський відповів, що раніше так вже підписували договори із агресором, проте їх завжди порушували росіяни.