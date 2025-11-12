Впервые в истории: Украина получила иностранную компенсацию по делу о коррупции
- Французская компания SURYS возместила Украине 3,37 миллиона евро по делу о коррупции на ГП "Полиграфкомбинат Украина".
- Это первая иностранная компенсация, полученная благодаря сотрудничеству НАБУ, САП и правоохранительных органов Франции и Эстонии.
Французская компания SURYS возместила Украине 3,37 миллиона евро. Это произошло благодаря НАБУ и САП.
Что известно об иностранной компенсации?
Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатил иностранный субъект, пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ в Telegram.
3,37 миллиона евро (эквивалент 163,38 миллиона гривен) перечислила в государственный бюджет французская компания SURYS, которая является участницей дела НАБУ и САП о коррупции на ГП "Полиграфкомбинат Украина",
– говорится в сообщении.
Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции. Впоследствии его утвердил суд в Париже.
Всего в рамках этого дела соучастники преступления передали в Вооруженные силы Украины и возместили государству ущерб на более 180 миллионов гривен. Данные Министерства финансов свидетельствуют: большую часть этих денег уже использовали на такие отрасли:
- поддержку малообеспеченных семей (более 100 миллионов гривен);
- ремонт жилья по программе "еВідновлення" (более 60 миллионов гривен).
Расследование проводила совместная следственная группа, в которую вошли детективы НАБУ, прокуроры САП, а также представители правоохранительных органов Франции и Эстонии,
– сообщили в НАБУ.
Обратите внимание! Об эффективности такого сотрудничества и факт возмещения средств, в частности, говорится в заметке на официальном сайте Организации, а совместная следственная группа будет работать и в дальнейшем, чтобы привлечь всех причастных к ответственности и возместить причиненный ущерб.
В САП рассказали подробнее: объектом международного расследования стало государственное предприятие "Полиграфкомбинат "Украина". Экс-директор заставил иностранного поставщика работать через подконтрольную компанию в Эстонии, выдвинул французской компании требование о передаче авторских прав и получил за это неправомерные выплаты
Поэтому стоимость материалов для госпредприятия выросла в несколько раз, а убытки превысили 20,5 миллионов евро.
В декабре 2024 года украинской стороной было обеспечено заключение соглашения о признании виновности с приближенным к бывшему руководителю Полиграфкомбината лицом,
– рассказали в САП.
- ВАСК вынес приговор: обвиняемая компенсировала 14,5 миллиона гривен убытков;
- оплатила 2 миллиона гривен доната на ВСУ;
- предоставила критически важные обличительные показания в отношении шести человек.
Заметьте! В Украине расследование по делу Полиграфкомбината завершено, сторона защиты знакомится с материалами.
Что еще известно о коррупционных делах в Украине?
