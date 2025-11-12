Вперше в історії: Україна отримала іноземну компенсацію у справі щодо корупції
- Французька компанія SURYS відшкодувала Україні 3,37 мільйона євро у справі щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат Україна".
- Це перша іноземна компенсація, отримана завдяки співпраці НАБУ, САП та правоохоронних органів Франції та Естонії.
Французька компанія SURYS відшкодувала Україні 3,37 мільйона євро. Це відбулося завдяки НАБУ та САП.
Що відомо про іноземну компенсацію?
Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатив іноземний суб'єкт, пише 24 Канал з посиланням на НАБУ у Telegram.
3,37 мільйона євро (еквівалент 163,38 мільйона гривень) перерахувала до державного бюджету французька компанія SURYS, яка є учасницею справи НАБУ і САП щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат Україна",
– йдеться у повідомленні.
Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції. Згодом її затвердив суд у Парижі.
Загалом у межах цієї справи співучасники злочину передали на Збройні сили України та відшкодували державі збитків на понад 180 мільйонів гривень. Дані Міністерства фінансів свідчать: більшу частину цих грошей вже використали на такі галузі:
- підтримку малозабезпечених сімей (понад 100 мільйонів гривень);
- ремонт житла за програмою "єВідновлення" (понад 60 мільйонів гривень).
Розслідування проводила спільна слідча група, до якої увійшли детективи НАБУ, прокурори САП, а також представники правоохоронних органів Франції та Естонії,
– повідомили у НАБУ.
Зверніть увагу! Про ефективність такої співпраці та факт відшкодування коштів, зокрема, йдеться у дописі на офіційному сайті Організації, а спільна слідча група працюватиме і надалі, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності та відшкодувати завдану шкоду.
У САП розповіли детальніше: об’єктом міжнародного розслідування стало державне підприємство "Поліграфкомбінат "Україна". Ексдиректор змусив іноземного постачальника працювати через підконтрольну компанію в Естонії, висунув французькій компанії вимогу про передачу авторських прав та отримав за це неправомірні виплати
Тому вартість матеріалів для держпідприємства зросла у кілька разів, а збитки перевищили 20,5 мільйонів євро.
У грудні 2024 року українською стороною було забезпечено укладення угоди про визнання винуватості з наближеною до колишнього керівника Поліграфкомбінату особою,
– розказали у САП.
- ВАСК ухвалив вирок: обвинувачена компенсувала 14,5 мільйона гривень збитків;
- сплатила 2 мільйони гривень донату на ЗСУ;
- надала критично важливі викривальні показання щодо шести осіб.
Зауважте! В Україні розслідування у справі Поліграфкомбінату завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами.
Що ще відомо про корупційні справи в Україні?
Нагадаємо, що Герман Галущенко та Світлана Гринчук більше не залишатимуться на своїх посадах. Парламент проголосує за їхню відставку. Очікується, що це відбудеться наступного тижня.
У Центрі протидії корупції наголосили: міжнародні партнери чекають дій від Зеленського. Наголошується, що президент має або підтримати роботу антикорупційних органів, або відмовитися від близьких до нього осіб, що зловживають владою.